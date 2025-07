Turris, la Figc consegna il titolo di Eccellenza al Comune ma la città non risponde all'appello: rischio scomparsa

Gravina ha accolto la richiesta del sindaco Mennella, ma la prima manifestazione d'interesse promossa dal primo cittadino è andata deserta: il calcio rischia la scomparsa nella città del corallo

Ci sono molte piazze piccole, in particolare al Sud, che ribollono di una passione troppo spesso repressa per vicissitudini che poco hanno a che fare con il campo di calcio: Torre del Greco è una di queste.

Turris, fede corallina

La Turris è una squadra storica: in tanti centri medio-piccoli, magari alle porte di città importanti, il calcio è una passione “filtrata”. Si applaude la compagine di casa, ma si fa il tifo per il Napoli o per le squadre del Nord. A Torre del Greco è diverso, a Torre del Greco si tifa Turris, e basta, d’altronde parliamo della quarta città della Campania. Naturalmente esistono le eccezioni, ma chi tifa Turris, tifa Turris e basta. Il campionato 2024/2025 è finito in maniera ingloriosa, con il fallimento della società che, con il Taranto, è stata ritirata dal girone C della Serie C a torneo in corso.

Il salvagente della Figc

E ora, il baratro di un futuro tutto da scrivere. Nella giornata di oggi, la Figc ha lanciato un salvagente in direzione Torre del Greco. La Figc ha infatti dato il via libera alla procedura prevista dall’articolo 52, comma 10, delle Noif per consentire alla città di Torre del Greco di ottenere un titolo sportivo in Eccellenza per la stagione 2025/2026. La conferma arriva in una lettera di due pagine firmata dal presidente federale Gabriele Gravina e indirizzata al sindaco Luigi Mennella.

La decisione di Gravina

Il primo cittadino aveva presentato questa richiesta lo scorso 28 maggio, che è stata accolta: “Questa Federazione – scrive Gravina – ritiene che alla città di Torre del Greco possa essere concessa l’opportunità di iscrivere al campionato regionale di Eccellenza una società in rappresentanza del Comune”.

Turris, ecco cosa serve per l’iscrizione

La Figc ha inoltre elencato i documenti necessari per la candidatura: richiesta di ammissione al campionato con indicazione dei soci, eventuale istanza di affiliazione alla Figc, business plan con piano triennale delle attività, dichiarazione di impegno a rispettare tutte le prescrizioni previste. Il tutto dovrà essere accompagnato da una lettera del sindaco che accrediti la società, confermando il gradimento dell’amministrazione comunale e la solidità economica del progetto. richiesto anche un assegno circolare non trasferibile intestato alla Figc, il cui importo e termine di consegna saranno comunicati successivamente.

Turris, ora tocca agli imprenditori

Il sindaco ha subito risposto a Gravina: “Ringrazio la Federazione e il presidente Gravina – ha commentato il sindaco Mennella – per aver accolto la nostra richiesta, riconoscendo la storia sportiva di Torre del Greco. Ora la disponibilità è ufficiale, nero su bianco”. Le premesse ci sono, ma ora bisognerà passare ai fatti: e i fatti dicono che la manifestazione di interesse rivolta agli imprenditori locali, con scadenza fissata al 1° luglio, è andata deserta.

Il Comune di Torre del Greco in un vicolo cieco

L’iniziativa era stata presa dal Sindaco Mennella in previsione di una riposta positiva da parte della Figc: “Purtroppo nessuno si è fatto avanti in modo ufficiale, nonostante diverse dichiarazioni d’interesse rilasciate alla stampa”. Una situazione che lascia spazio a un certo rammarico: “Soprattutto da parte di imprenditori che in passato sembravano pronti a offrire soluzioni per la Turris. Con questa comunicazione della Figc, che chiarisce i requisiti richiesti, riapriremo i termini della manifestazione d’interesse. Mi auguro che chi ha davvero a cuore il calcio a Torre del Greco si faccia avanti. Altrimenti – ha concluso – saremo costretti a rinunciare all’opportunità offerta dalla Federazione”.

Turris, Eccellenza o morire

Servono circa 100mila euro, a fondo perduto, per consentire la sopravvivenza del calcio a Torre del Greco: l’Eccellenza non è certo il livello al quale è abituata la città del corallo, che vanta ottanta anni di storia calcistica, ma rappresenterebbe comunque un punto di partenza e sarebbe meglio che scomparire del tutto. Il titolo è nelle mani del Comune: pulito, con il nome della Turris, e aspetta solo di essere rilevato. La città aspetta e spera, i tifosi fremono, Torre del Greco non vuole scomparire.