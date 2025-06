Serie C, i nuovi gironi: come cambia tutto dopo la retrocessione della Salernitana

Dopo la retrocessione della squadra granata, ecco i possibili raggruppamenti: in ballo ancora spostamenti tra il girone A e il girone B

Giunto il verdetto dei playout di Serie B, inizia a prendere forma il quadro dell’organico della prossima Serie C. La Salernitana è la terza retrocessa dalla cadetteria, salva invece la Samp. Dopo questa ufficialità, si può iniziare a delineare una prima bozza della composizione dei gironi sulla base del criterio geografico, tenendo conto anche delle possibili riammissioni legati al caso Brescia.

Capitolo seconde squadre: si profila un cambio di girone per Juventus Next Gen e Atalanta U23. I bianconeri, che nell’ultima stagione hanno militato nel girone C, dovrebbero essere dirottati nel girone A, mentre i bergamaschi lasceranno presumibilmente il raggruppamento nord per accasarsi altrove.

Salernitana in C dopo dieci anni

La Salernitana è l’ultima squadra retrocessa in Serie C, dopo Cittadella e Cosenza. La Sampdoria, inizialmente destinata alla prima retrocessione in terza serie nei suoi 79 anni di storia, è stata coinvolta nei playout a seguito della penalizzazione inflitta al Brescia, che ha determinato la retrocessione delle rondinelle e la salvezza diretta del Frosinone.

Nel doppio confronto, la squadra blucerchiata ha avuto la meglio sui granata con un doppio 2-0: all’andata a Marassi e al ritorno allo stadio Arechi. La gara di ritorno, però, è stata interrotta nel secondo tempo a causa del lancio di petardi, fumogeni e seggiolini da parte del tifo granata: episodi che porteranno alla sconfitta a tavolino per i campani.

Serie C, incognita Brescia: Spal fuori, Ravenna verso il ripescaggio

Occhio al caso Brescia. La Covisoc si è espressa sulle domande d’iscrizione ai campionati professionistici: fuori la SPAL, esclusa ufficialmente dal Consiglio Federale il 19 giugno. Al posto della Lucchese, estromessa per la procedura di liquidazione giudiziale, sarà riammessa la Pro Patria. Il nodo resta il Brescia: dopo la penalizzazione (4 punti nella scorsa B e altri 4 nel prossimo torneo, se iscritto), il club aveva inizialmente rinunciato all’iscrizione, ma Cellino ha successivamente presentato la domanda.

Una mossa che non dovrebbe bastare: il mancato rispetto delle scadenze su stipendi e fideiussione porterà con ogni probabilità alla bocciatura, aprendo così le porte al ripescaggio del Ravenna. A farne le spese, in questo scenario, sarebbe il Caldiero, fin qui favorito per una riammissione ma ora scavalcato dai romagnoli.

Caso seconde squadre: la situazione

Non ci sarà il Milan Futuro nella prossima Serie C: dopo la retrocessione, i rossoneri ripartiranno dalla Serie D. L’esclusione della SPAL, però, ha aperto uno slot utile per l’ingresso dell’Inter Under 23: i nerazzurri avranno tempo fino al 18 luglio per completare l’iter formale d’iscrizione. Intanto, per Juventus Next Gen e Atalanta U23 si prospetta un cambio di girone, nell’ottica della consueta rotazione geografica.

La composizione dei tre gironi

Questa la possibile composizione dei gironi (nei prossimi giorni l’ufficialità)

GIRONE A: AlbinoLeffe, Alcione Milano, Arzignano, Cittadella (retrocesso), Dolomiti Bellunesi (promosso), FeralpiSalò, Giana Erminio, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto (promosso), Pergolettese, Pro Vercelli, Pro Patria (?), Renate, Trento, Triestina (-9), Vicenza, Virtus Verona, Juventus Next Gen.

GIRONE B: Arezzo, Ascoli, Bra (promosso), Campobasso, Carpi, Forlì (promosso), Gubbio, Guidonia (promosso), Livorno (promosso), Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Ravenna (?), Rimini, Sambenedettese (promosso), Ternana, Torres, Vis Pesaro, Inter U23/Atalanta U23.

GIRONE C: Altamura, Benevento, Casarano (promosso), Casertana, Catania, Cavese, Cerignola, Cosenza (retrocesso), Crotone, Foggia, Giugliano, Latina, Monopoli, Picerno, Potenza, Salernitana (retrocesso), Siracusa (promosso), Sorrento, Trapani (-8), Inter U23/Atalanta U23.