Chi è l'arbitro Allegretta di Molfetta

L'ingegnere di Molfetta figura tra i fischietti promossi in CAN A-B, dopo due anni in Serie C: il suo primato europeo è stato 'copiato' al Mondiale

Tra i cinque arbitri promossi in CAN A-B c’è anche il fischietto pugliese Claudio Allegretta, reduce da due anni in Serie C. In questa stagione l’ingegnere di Molfetta ha diretto il ritorno del playout tra Spal e Milan Futuro.

Chi è Claudio Allegretta e cosa fa nella vita

Pugliese di Molfetta, come si legge dal suo profilo Linkedin, Allegretta è laureato in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Bari. Specializzato in Trasporti e Mobilità Sostenibile, coltiva da sempre anche la passione per lo sport che, grazie alla sua determinazione, lo ha portato alla promozione alla massima categoria arbitrale.

Dal 2013 al 2018 ha diretto gare di tornei regionali e interregionali, poi dal 2019 al 2023 è stato inquadrato nell’organico di Arbitri Nazionali CAN D. Nel luglio 2023 il passaggio alla Serie C: dopo due stagioni, l’ultima promozione in CAN annunciata nella sala Paolo Rossi della sede FIGC a Roma e festeggiata sui social dalla sezione AIA di Molfetta. In totale sono cinque i fischietti che hanno compiuto il salto di categoria: oltre a Claudio Allegretta figurano Andrea Calzavara (Sez. Varese), Giuseppe Mucera (Sez. Palermo), Niccolò Turrini (Sez. Firenze) e Andrea Zanotti (Sez. Rimini).

I numeri del fischietto di Molfetta dal rigore facile

Nell’ultima stagione Allegretta ha diretto 15 gare nella regular season di Serie C: sette gare del Girone C, dove ha distribuito 36 cartellini gialli e un’espulsione, sei del Girone B (26 ammonizioni e un rosso diretto), e due del girone A (12 gialli e un rosso).

Gli sono poi state affidate due partite dei playoff: Catania-Potenza del 7 maggio e Ternana-Giana Erminio del 21 maggio. Ma il match più delicato che ha arbitrato è senza senza dubbio il ritorno dei playout tra Spal e Milan Futuro, che ha sancito la retrocessione in Serie D della formazione U23 rossonera. In totale, considerando le 18 gare di Serie C (playoff e playout compresi) ha assegnato sei rigori.

Il primato di Allegretta ‘copiato’ al Mondiale

Tra le novità introdotte al Mondiale per Club ha destato parecchio clamore la Ref-cam, ossia la telecamera montata addosso agli arbitri. Grazie alla boycam è possibile rivivere le azioni salienti di una partita guardandole direttamente dagli occhi del direttore di gara.

In tal senso, Claudio Allegretta ha fatto da apripista. Già, nel febbraio 2024 è stato il primo fischietto nel calcio professionistico in Europa a indossare la Referee-Cam. Lo ha fatto in occasione di Cesena-Pineto, 28esima giornata del Girone B di Serie C.