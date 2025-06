Sinner-Alcaraz, telecronaca sotto accusa: l'errore di Sky, le scuse del direttore e la polemica sulla premiazione

Dopo la finale del Roland Garros in tanti hanno protestato contro Nove Discovery per il taglio del segnale sulla premiazione e per la telecronaca

Non è solo la sconfitta di Sinner ad aver rovinato la serata televisiva agli italiani. La telecronaca unicamente a favore dello spagnolo Alcaraz, l’erroraccio delle grafiche di SkySport e il taglio sul più bello del segnale su Nove Discovery, fanno esplodere le polemiche al termine della Finale del Roland Garros. Non bastano i forti ascolti ad attenuare gli animi: arrivano numerosissime le accuse sul web dei telespettatori per gli errori commessi dalle tv che hanno trasmesso l’evento sportivo.

Sinner vincitore: errore di Sky e scuse del direttore Ferri

Sono le ore 21:00, la Finale del Roland Garros è appena terminata da 5′ dopo ben 5 ore e 29 minuti di gioco, ma c’è un errore che scuote il web: la grafica di Sky Sport 24 segnala erroneamente la vittoria di Sinner nello scontro con Alcaraz.

Non si sono fatte attendere le scuse del direttore Federico Ferri che spiega: “Quando si sbaglia, si sta zitti e si chiede scusa. Ai nostri abbonati e a tutti coloro che ci danno fiducia. Avevamo preparato 2 grafiche, per Sinner e per Alcaraz, e abbiamo mandato in onda quella sbagliata. Malissimo. E’ la seconda cosa che ci fa stare peggio stasera.”

Gli utenti restano però infuriati: “Nulla di preoccupante succede di sbagliare, ma l’offerta e i contenuti dei prodotti SkySport rispetto alla richiesta economica è diventata gravemente imbarazzante! Riflettete su questo per cortesia!”

E ancora: “Molto peggio usare i soldi del mio abbonamento per pagare ultras come inviati nelle sedi di alcune squadre del campionato italiano, o pagare Vanzini per fare sproloqui da ultras nerazzurro in una telecronaca di F1.”

C’è poi chi scrive: “Complimenti ai telecronisti della partita di oggi. Se riuscissimo ad avere più imparzialità anche nelle telecronache calcistiche non sarebbe male.”

Non si placano gli animi sul web: “Può capitare, mentre le vostre telecronache sono veramente ridicole. Dite a Bergomi di evitare l’Inter oppure di aprire la boccuccia anche quando prende 5 pere in finale, per tacere degli ululati in semifinale, su dai. Guardate che pagano tutti i non solo gli interisti.”

Ed infine: “Guardi Direttore, senza polemica: l’errore di stasera è l’ultima delle cose di cui scusarsi dopo la telecronaca di semifinale e finale di Champions.”

Barbara Rossi su Eurosport fa infuriare i tifosi

A ‘rovinare’ l’atmosfera di una finale estenuante del Roland Garros, giocata sul filo dei nervi per oltre 5 ore, è stata la telecronaca di Barbara Rossi su Eurosport e in simulcast sul Nove (in chiaro). C’è chi accusa: “Ma una petizione contro Barbara Rossi è possibile? Gufa, si esalta nei punti contro Jannik, implora gli ace di Alcaraz…..ma andasse a fare le telecronache su Antena Tres.”

E ancora: “Io non l’ho mai sopportata….e la risatina ai match point se la poteva evitare. Ma non è nuova, infatti è spesso criticata.” C’è poi chi accusa: “Ha solo una leggera preferenza per lo spagnolo che traspare chiaramente. Gli manca il cappello con il toro.”

C’è poi chi scrive: “Noi ci meritiamo dei commentatori veri come Ferrero, Cazzaniga, Bucciantini. Non una che non riesce ad essere obiettiva.” E ancora: “Diciamo che non c’è la stessa enfasi a parti invertite. Ma a quanto pare non sono l’unico a pensarla così….non scrivo mai niente ma guarda caso sto cazzo di post è diventato tipo virale.”

Non si placano gli animi sul web: “Sulla pagina di Eurosport centinaia di commenti sottolineano la faziosità della telecronista in questione, questo mio post ha ricevuto migliaia di like e su X a me non mi segue neanche il mio cane. Evidentemente non sono l’unico.” E ancora: “Mi ha letteralmente rovinato la partita che ho dovuto vedere per la maggior parte senza audio pur di non sentirla!”

Ed infine c’è chi scrive: “A me non piace la sua saccenza da maestrina che può far presa specie su chi ne sa poco o nulla. Ma possibile che chi la ama non si accorga di quanto fastidioso sia il continuo spiegare tutto e il suo contrario dopo pochi secondi? Provate ad ascoltare una partita a caso e annotate.”

Nove Discovery sotto accusa per aver tagliato la premiazione

Gli utenti sintonizzati sul Nove, in attesa di vedere anche la premiazione finale dello scontro Sinner-Alcaraz, si sono sfogati sul web con l’emittente in chiaro di Discovery che ha tagliato bruscamente le immagini pur di far iniziare il nuovo show in access prime di Amadeus (iniziato con oltre 20′ di ritardo a causa dei tempi tecnici infiniti del game di tennis). C’è chi scrive: “Complimenti al Nove che chiude il collegamento appena finisce la partita saltando la premiazione per mandare in onda un ennesimo inutile idiota game show con Amadeus. Bravi davvero. Poi non lamentiamoci del livello della tv…”

E ancora: “La giornata storica di Nove con Sinner Alcaraz (netto di 5 ore e mezza) 3.612.000 27,4% Post Partita (5 minuti) 3.729.000 20,5% TheCage 1.003.000 5,7% ma non si può sottovalutare la vergogna di aver tagliato la premiazione pur di favorire Amadeus.”

Ed infine: “A dir poco vergognoso vedersi staccato improvvisamente il segnale proprio durante la premiazione sul Nove pur di mandare in onda Amadeus sfruttando il massimo del traino. Mi ha talmente tanto infastidito questa cosa che ho cambiato canale pur di vedere la premiazione da qualche altra parte”.