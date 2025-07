Sinner, la finale contro Alcaraz a Wimbledon trasmessa anche in chiaro ma è ancora polemica sulla scelta di Pero e Bertolucci

Sky ha deciso di trasmettere la finale di Wimbledon in chiaro su TV8 a partire dalle 17: ma i tifosi di Jannik sono scatenati per la decisione di affidare la telecronaca a Elena Pero, i motivi

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Tutto pronto per la finale di Wimbledon, a distanza di poche settimane Jannik Sinner e Carlos Alcaraz tornano ad affrontarsi nell’atto conclusivo di uno slam. Al Roland Garros la sfida tra i due è stata considerata come una delle partite più belle della storia del tennis con lo spagnolo che ha avuto la meglio al quinto set, ora Jannik prova a rifarsi.

Sinner-Alcaraz anche in chiaro

In attesa che diventi ufficiali la nuova lista degli eventi sportivi di rilevanza nazionale, ci pensa Sky ad andare incontro agli spettatori italiani. Il tennis è rimasto fuori dall’ultima delibera scritta dall’Agcom, e il nuovo iter iniziato più di un anno fa dal Mimit non è ancora arrivato a compimento perso tra lungaggini burocratiche. Da parte di Sky quindi non c’è nessun obbligo di trasmettere la finale di Wimbledon in chiaro anche se ci sarà un italiano in campo ma l’emittente ha deciso comunque di farlo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una scelta dettata dal prestigio del torneo inglese ma senza dubbio anche da un ritorno di tipo economico: in una domenica pomeriggio senza calcio e con la passione ormai dilagante per Jannik Sinner, gli introiti pubblicitari potrebbero rivelarsi una miniera d’oro.

Wimbledon, dove vedere la finale

La finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sarà dunque trasmessa in diretta Tv su Sky ma anche in chiaro su TV8 con il match che inizierà alle ore 17 (le 16 inglesi). L’orario rappresenta una novità visto che tradizionalmente la finale del torneo inglese è sempre andata in scena alle 14 ore locali (le 15 in Italia) mentre quest’anno gli organizzatori hanno deciso di modificare l’orario forse anche in ragione del gran caldo previsto a Londra.

Pero e Bertolucci al commento: è ancora polemica

In un’epoca in cui i social sono diventati sempre più rilevanti è indubbio che anche le telecronache dei grandi eventi sportivi finiscano al vaglio del pubblico che a volte sa essere anche molto severo. Negli ultimi giorni sono state molto criticate le telecronache di Elena Pero, che per alcuni utenti non rendono giustizia al gioco di Jannik Sinner. In sua difesa si è mosso più di una volta Paolo Bertolucci che con lei dividerà la cabina di commento anche in occasione della finale di Alcaraz, ma nonostante l’accorata difesa dell’ex capitano di Davis le critiche non sono scemate.

Nonostante il “rumore” di questi giorni; Sky ha deciso di non modificare la sua scelta ma le polemiche non si placano. E in risposta a un tweet di Bertolucci sono ripresi gli attacchi: “A quando pare Elena Pero deve piacere per forza, se non piace vuol dire che si appartiene alla specie degli ultimi arrivi. Io non apprezzo il suo stile”. E ancora: “Ha una voce assolutamente sgradevole” mentre Romolo scrive: “Nella vita esistono simpatie e antipatie. Chiaro che Sinner non le stia simpatico e purtroppo lo manifesta”. Mentre c’è chi commenta: “Mai sopportata. Se c’è lei semplicemente cambio canale mettendo una telecronaca internazionale. Non giudico la sua professionalità, semplicemente non la gradisco”.