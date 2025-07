Sinner, senti Djokovic: "Ha fatto una cosa che non doveva, in finale Alcaraz favorito. Tornerò a Wimbledon"

Il serbo incorona Jannik: "Non ho perso per le mie condizioni, semplicemente perché è stato più forte". E svela cosa gli ha detto l'azzurro al termine della semifinale.

Ci ha provato con tutte le sue forze, Nole. Ma non è bastato. Non basta più, ormai, spremere ogni goccia d’energia dal suo corpo. Ogni volta che si ritrova di fronte Jannik Sinner o Carlos Alcaraz, alla fine esce sconfitto. Ed è al primo a rendersene conto. Non ci sono recriminazioni nelle parole di Djokovic dopo il ko nella semifinale di Wimbledon contro il numero 1 della classifica ATP. Solo la consapevolezza che il tempo, probabilmente, ha già emesso i suoi verdetti. Se non succede qualcosa ai due “ragazzi”, se li ritroverà sempre contro negli Slam. E dunque le sue possibilità di vincerne un altro, si riducono sempre di più.

Wimbledon, Djokovic incorona Sinner: “Troppo forte”

Ha stretto i denti, il vecchio campione. S’è presentato sul Centrale a dispetto delle noie muscolari. E ha tenuto il campo con grande dignità. Sinner, però, a dirla tutta ha dominato. Lo dice proprio Nole. “Voglio solo congratularmi con lui, senza parlare del mio infortunio. Ha fatto un’altra grande prestazione ed è meritatamente in finale. È stato troppo forte”. Quindi la riflessione: “Quando sono fresco e in forma, posso ancora giocare a tennis ad alto livello. L’ho dimostrato anche quest’anno. Ma con l’avanzare del torneo, specie negli Slam, arrivo agli ultimi turni con mezzo serbatoio di benzina. Impossibile vincere contro Sinner o Alcaraz così“.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nole fa chiarezza sul ritiro: “Tornerò a Wimbledon”

Nessun proposito di ritirarsi, comunque: “Non ho intenzione di concludere la mia carriera qui e non credo che questa sia stata la mia ultima partita sul Centrale, spero di no. Il mio piano è di tornare almeno un’altra volta. Adesso è il momento di rivedere tutto, di consultarmi col mio team e con la mia famiglia su come procedere col programma. Devo pensare a voglio raggiungere il massimo e a come voglio prepararmi“. E ancora: “Ora sono deluso e triste, non per la sconfitta, perché anche se fossi stato in forma, non sarei stato il favorito per battere Sinner. Forse però avri avuto qualche possibilità”.

Djokovic, il retroscena su Sinner e il pronostico con Alcaraz

Quindi il retroscena sulle parole che gli ha rivolto Sinner subito dopo il match: “Si è scusato per il mio malessere di oggi, ma non doveva farlo. Non ha nulla di cui scusarsi, ha giocato alla grande e nell’ultimo anno e mezzo è stato il miglior giocatore del mondo. Avrà l’opportunità di vincere il suo primo titolo a Wimbledon, gli auguro buona fortuna. Sarà super motivato. Dopo la finale a Parigi, l’attesa per questa partita è incredibile”. Ecco il suo pronostico: “Per me Alcaraz è leggermente favorito per i due titoli che ha vinto qui, per come sta giocando e per la fiducia che ha in questo momento. Ma è un vantaggio davvero minimo, Jannik sta colpendo la palla in modo incredibile. Sarà una partita molto combattuta”.