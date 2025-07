Djokovic, allarme rientrato a Wimbledon: il serbo si è allenato e ci sarà contro Sinner. Nole favorito per Federer

Dopo aver saltato la sessione di ieri, Djokovic è tornato ad allenarsi oggi per preparare la semifinale con Sinner, facendo rientrare l'allarme sulle sue condizioni dopo la caduta subita contro Cobolli

Dopo gli allarmismi della giornata di ieri per le condizioni di Novak Djokovic in seguito alla brutta scivolata rimediata nel finale di partita con Flavio Cobolli, il rischio di un ritiro di Nole prima della semifinale con Jannik Sinner sembrerebbe essere totalmente rientrato a Wimbledon, con il tennista serbo che si è presentato al campo d’allenamento per preparare l’attesa sfida contro il n°1, che a questo punto dovrebbe giocarsi regolarmente.

Djokovic in campo per preparare la semifinale

Nella giornata di giovedì era scattato l’allarme per le condizioni di Novak Djokovic, che dopo la brutta scivolata accusata sul secondo match point a sua disposizione contro Flavio Cobolli non si era presentato al campo da lui prenotato ad Aorangi, annullando dunque la sua sessione di allenamento e facendo temere il peggio in vista della semifinale contro Jannik Sinner.

Semifinale che fortunatamente si dovrebbe giocare alla fine visto che, come riportato da Sky Sport, Nole oggi si è presentato regolarmente ad Aorangi per la sua sessione d’allenamento per preparare l’attesa semifinale contro Sinner. Djokovic è arrivato all’All England Lawn Tennis and Croquet Club alle 13:30 e dopo una fase di riscaldamento in palestra si è spostato sul campo per scambiare con uno sparring partner.

Allenamento anche per Sinner

Prima di Djokovic ad Aorangi era arrivato anche Sinner, che dopo l’allenamento di ieri con Pierluigi Basile ha svolto il suo warm up in vista della sfida con Djokovic. Una sessione di meno di un’ora per Jannik, che si è focalizzato su servizio e alcuni aspetti tecnici assieme a Simone Vagnozzi e Darren Cahill, il tutto indossando – in vita puramente precauzionale – ancora la fascia contenitiva al braccio destro per il problema al gomito accusato contro Grigor Dimitrov ma che dovrebbe essere ormai alle spalle.

Per Federer Nole è il favorito, ma la moglie non è d’accordo

Quella tra Sinner e Djokovic è certamente la semifinale più attesa tra le due del tabellone maschile e forse anche la più incerta. Se da un lato è vero che Jannik ha mostrato in più occasioni – diciamo pure quattro consecutive – l’ormai sua superiorità su Nole, è anche vero che l’erba è forse l’unica superficie sulla quale il serbo può mantenere un leggero vantaggio sul n°1 al mondo, come dimostrano anche i confronti diretti a senso unico su questi campi.

Potrebbe essere proprio questa la ragione che ha spinto Roger Federer – e John McEnroe – a indicare in Nole il favorito per la vittoria in semifinale dopo essere stato interrogato da un tifoso a riguardo. Il fatto però che lo Swiss Maestro ci abbia messo qualche istante a trovare una risposta e che questa sia stata tutt’altro che netta (“Penso Novak”) fa capire quanto sia imprevedibile questa sfida. Più netta e perentoria è stata invece sua moglie Mirka, anch’ella ez giocatrice professionista, che contrariamente al marito ha scelto Jannik come favorito.