Alcaraz, dalle stelle alle stalle: la Coca Cola di Sinner riaccende le polemiche. Ivanisevic: “Jannik è superiore"

Dopo la sconfitta in finale a Wimbledon Alcaraz è tornato al centro delle polemiche per la sua "bella vita", tutta colpa anche di un vecchio video di Sinner

Il successo in rimonta al Roland Garros aveva portato tutti, soprattutto in patria, a esaltare Carlos Alcaraz per la sua impresa e il suo talento. Poco più di un mese dopo la situazione sembra essersi ribaltata in Spagna, dove il n°2 ATP è finito nel mirino in seguito alla sconfitta in finale a Wimbledon e il suo carro sembra essersi improvvisamente svuotato, tanto che anche un vecchio video di Jannik Sinner in cui è protagonista la Coca Cola ha riacceso il confronto tra i due giocatori, con alcuni tifosi iberici che sembrano ora invidiarci l’altoatesino.

Alcaraz, quante polemiche dopo Wimbledon

Il successo al Roland Garros aveva portato tifosi e addetti ai lavori a esaltare Alcaraz per la sua incredibile impresa che aveva portato al quinto slam in carriera e a eleggerlo come miglior giocatore del circuito nonostante quanto dicesse la classifica. Un mese dopo l’opinione su Carlos sembra essersi ribaltata, con tanti esperti che hanno criticato la sua gestione nella finale di Wimbledon, compreso Toni Nadal, e il ritorno delle polemiche per la sua vita fuori dal tennis, fatta – come è lecito che sia considerando che si tratta pur sempre di un ragazzo di 22 anni che sin da giovanissimo vive sotto i riflettori dei vari media – anche di feste e momenti di svago o relax insieme ad amici e famiglia.

Il video della Coca-Cola di Sinner riaccende il confronto con Alcaraz

Proprio la vita “mondana” di Alcaraz è tornata a essere argomento di discussione in Spagna, dove – come riportato anche dal quotidiano Marca – è bastato un vecchio video diventato subito virale in cui un 17enne Jannik Sinner diceva di preferire “una Coca-Cola alla vita notturna”. Una frase che rappresenta al meglio il n°1 al mondo, sempre concentrato sui propri obiettivi sportivi e che raramente si mostra nei suoi istanti di vita quotidiana, ma che ha anche riacceso il confronto con Carlitos, il quale non ha mai negato di avere bisogno di alcuni momenti di relax – mostrati anche sui social tra feste e vacanze – per non farsi assorbire troppo dal tennis.

Un confronto che dovrebbe semplicemente mostrare le differenze tra due campioni che in maniera differente (perché la via non è mai una sola e assoluta) hanno trovato l’equilibrio tra vita personale e sportiva per diventare sin da giovanissimi i volti simbolo di uno sport competitivo come il tennis, ma che invece è stato utilizzato come confronto in sfavore di Alcaraz da alcuni utenti i quali, come riporta Marca, vedono in questa tendenza di Carlos “una mancanza di concentrazione”. C’è chi sotto il video ha anche commentato contro Sinner, ricordando in maniera spesso poco elegante la questione clostebol.

La sentenza di Ivanisevic: “Sinner superiore ad Alcaraz”

A esprimersi sul confronto tra Sinner e Alcaraz, ma semplicemente dal punto di vista tennistico, durante un’intervista a Nova TV è stato anche Goran Ivanisevic, ex n°2 ATP e attualmente allenatore di Stefanos Tsitsipas, secondo il quale al momento Jannik è un giocatore superiore a Carlos: “Quella di Wimbledon è stata una finale a senso unico, Sinner è stato migliore e secondo me è un giocatore leggermente più forte di Alcaraz al momento e i due sono cinque spanne più avanti di tutti gli altri. L’unico che può forse competere con loro è Novak Djokovic. Sinner è migliore perché è più solido, non so che tattica adotterei contro di lui, ha una risposta per tutto. Ritorna, recupera le forze e vince il torneo”.