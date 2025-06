Alcaraz rischia con Munar, si salva al 3° dopo tre ore di mugugni e pasticci: "Colpa della vacanza a Ibiza"

Il murciano sfiora lo psicodramma nel derby con Jaume: spreca due matchpoint, si lamenta di continuo verso il suo box, va sotto, poi rimonta a fatica e vola ai quarti del Queen's.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Sospiro di sollievo per Carlos Alcaraz. Il campione spagnolo, fresco di trionfo al Roland Garros, ha rischiato la figuraccia al Queen’s, tradizionale anticamera londinese di Wimbledon. Agli ottavi di finale è stato costretto a un’imprevita maratona dal connazionale Jaume Munar, che a un certo punto – dopo essersela vista brutta nel finale del secondo set – s’è portato avanti di un break nel terzo. Carlitos, però, ha piazzato l’ennesima rimonta ed è riuscito ad andare avanti. Nei quarti di finale se la vedrà con Arthur Rinderknech, vincitore del match con un’altra “testa calda” del circuito, Reilly Opelka.

Queen’s, la maratona tra Alcaraz e Munar

Buono l’approccio alla partita di Alcaraz, che nel turno precedente contro l’australiano Adam Walton aveva incontrato qualche difficoltà di troppo, riuscendo comunque a chiudere il match a proprio favore in due set. Sei a quattro il punteggio per il murciano nella prima frazione. Incredibile invece quanto accaduto nel set successivo, durato addirittura 102 minuti di gioco. Tantissimi i game che si sono protratti ai vantaggi, con 12 palle break complessive. Alcaraz ha annullato quattro setpoint a Munar sul 5-4, più altri due sul 6-5. Poi al tie-break s’è trovato avanti 6-4, ma non è riuscito a chiudere: Munar ha vinto il set sul punteggio di 9-7, portandosi sull’uno a uno.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Carlos, errori e polemiche: poi la rimonta

Dopo aver strappato il servizio a Munar in avvio di terzo set, Alcaraz è incappato in uno dei suoi consueti momenti di blackout. Dall’avere un break di vantaggio, Carlitos s’è ritrovato sotto, con l’avversario a due giochi dal match. In questa fase il murciano è apparso polemico col suo box, a cui s’è rivolto spesso e volentieri per lamentarsi, denotando palesi difficoltà. Nel momento più difficile, però, il numero 2 della classifica ATP è riuscito a riprendere quota, chiudendo poi i giochi ancor prima del tie-break: 7-5 e pass per i quarti di finale in cassaforte. Ma quanta fatica.

Alcaraz svagato e distratto: quante critiche

Forse un po’ troppa fatica per il popolo del web. Che infatti s’è scagliato contro Alcaraz. “Colpa della vacanza a Ibiza”, il commento più ricorrente di fronte alle difficoltà mostrate dallo spagnolo nel derby contro Munar. “Ha rischiato di perdere contro un avversario che aveva vinto appena quattro partite sull’erba in carriera”, un’altra osservazione statistica. E poi tanti commenti, soprattutto da parte di utenti italiani, sul…disappunto per la gufata andata a male. In realtà Carlitos ha spiegato come la fuga a Ibiza dopo la vittoria a Parigi sia stata un toccasana per staccare un po’ la spina dopo lo stress e le pressioni sofferte. Del resto, la sua priorità rimane Wimbledon, nonostante il prestigio e l’importanza del Queen’s.