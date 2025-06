Sinner-Alcaraz, la finale del Roland Garros fa ancora discutere: il paragone di Draper e Bublik. Tiafoe rinuncia al drink

A distanza di oltre 10 giorni dalla final del Roland Garros, lo spettacolo offerto da Sinner e da Alcaraz continua a essere l’argomento del giorno nel mondo del tennis: e le reazioni sono tutte da ridere

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una finale destinata a passare alla storia. Jannik Sinner non è riuscito a centrare la vittoria al Roland Garros ma può consolarsi per aver giocato contro il suo grande rivale Carlos Alcaraz, una partita di cui si parlerà ancora a lungo.

Il paragone di Draper e Bublik

Il mondo del tennis continua a parlare di quanto avvenuto sulla terra rossa di Parigi, la battaglia tra Sinner e Alcaraz è già nella storia del tennis e anche i loro avversari in campo li celebrano. L’ATP ha realizzato un video con le reazioni dei vari tennisti a quando avvenuto a Parigi. Il britannico Jack Draper, grande amico di Jannik, si lancia in un paragone scomodo: “Quello che Jannik e Carlos hanno mostrato è stato davvero speciale. Penso che i giocatori li ringrazino ma anche i fan per essere riusciti a portare a lo sport a quel livello, penso che abbia colpito anche le persone che non seguono di solito il tennis. E’ quello che anche Federer, Nadal e Djokovic hanno fatto nel corso degli anni”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Bublik che dell’azzurro sarà rivale nel prossimo turno del torneo di Halle: “Penso che continueranno a fare lo stesso ancora a lungo, sono in un’altra dimensione. E’ incredibile da vedere ma è anche bello essere presente come giocatore. Avere la possibilità di giocare contro di loro, ho affrontato Jannik penso sei volte. Non ho mai giocato contro Federer o Nadal e mi è dispiaciuto ma credo che forse avremo delle nuove leggende con cui giocherò 20 volte. Ogni volta che giocano uno slam spero di vedere loro in finale, e che possano continuare questa lotta in modo da accorciare la distanza con i più grandi di sempre”.

L’ispirazione a migliorare

Ma c’è chi vedendo quella prestazione, la usa come carburante per poter salire di livello e riuscire a raggiungere quelle vette come spiega il danese Holger Rune: “La prima cosa che ho pensato quando ho visto il match è che quando il tennis viene giocato a quel livello non c’è nessuno sport migliore e più duro. Penso che abbia dimostrato quando il tennis sia migliorato e mi dà anche tanta motivazione a fare meglio”.

Un po’ di preoccupazione invece nelle parole di Alex De Minaur: “E’ stata una finale pazzesca dall’inizio alla fine, è stato un grande giorno per il tennis. Ovviamente hanno settato uno standard molto alto per tutti ma è quello che devi uscire a raggiungere se vuoi giocare contro migliori del mondo”. E anche per Taylor Fritz quella prestazione servirà da motivazione: “Stanno dimostrando di essere un livello sopra tutti ma per noi deve essere una spinta a migliorare. Ci fa capire quale è il livello a cui aspirare per poterli battere”.

Il drink di Tiafoe

Il commento più divertente di tutti è però dello statunitense Francis Tiafoe che ammette di essere rimasto incredulo di fronte a quello spettacolo: “Stavo facendo un brunch e bevendo qualcosa, quando ho visto la partita e quello che stavano facendo, mi sono detto che forse dovevo smettere di bere”.