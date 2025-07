Alcaraz rischia, soffre e batte pure Rublev: ai quarti di Wimbledon trova Norrie, da Carlos messaggio a Sinner

Lo spagnolo va sotto di un set, poi riesce a ribaltare il match contro il russo, tornato a ottimi livelli: e anche Bertolucci lo elogia per il cambio di passo nei momenti chiave.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Soffre, va sotto, ma alla fine la spunta sempre lui. Carlos Alcaraz supera pure l’esame di russo, piega un Andrey Rublev mai così performante sull’erba e approda ai quarti di finale di Wimbledon. Non una passeggiata, tutt’altro per Carlitos. Che però dimostra di essere di un altro livello rispetto a tutti gli altri, in questo momento. Solo Jannik Sinner e, forse, la miglior versione di Novak Djokovic sembrano in grado di poterne insidiare il tris sull’erba londinese, che appare deciamente probabile. Ma nel tennis mai dire mai. E a ribadirlo sapete chi è? Proprio lui, Alcaraz, nell’intervista post partita. In cui, tra una battuta e l’altra, viene fuori pure un “messaggio” allo stesso Sinner.

Wimbledon, la vittoria di Alcaraz su Rublev

Partita spigolosa, nata male per lo spagnolo contro il russo. Rublev sparacchia al servizio, Alcaraz fa altrettanto e il primo set si risolve al tie-break. Vinto in volata da Andrey: 5-7. Carlos s’innervosisce, perde un po’ della sua baldanza. Un break strappato coi denti lo aiuta a rimettersi in carreggiata. Il secondo parziale si chiude sul 6-3, la situazione è di nuovo pari. E Alcaraz, nonostante qualche rischio di troppo, riesce a far suo anche il terzo set (6-4). Nel quarto la differenza la fa il servizio strappato al quinto gioco al russo, sul 2-2. Rublev ci prova fino alla fine, ma a trionfare è Carlitos: 6-7 6-3 6-4 6-4 in due ore e 43 minuti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bertolucci elogia Carlos: “Freddo nei momenti chiave”

Lucida, al solito, l’analisi di Paolo Bertolucci, che ha “debuttato” al commento in questa edizione di Wimbledon commentando il match al fianco di Elena Pero per Sky: “Probabilmente la miglior partita della carriera di Rublev sull’erba. C’era bisogno di una versione del genere per contenere un Alcaraz che, al di là di qualche distrazione, nei momenti importanti è riuscito a metterci qualcosa in più e a risultare ancora una volta vincente. Un Alcaraz che ha speso molto finora, non dico nella partita ma nel torneo, ma che ha dato sempre l’impressione di avere la situazione sotto controllo. Forse solo con Fognini ha realmente rischiato“.

Alcaraz, messaggio a Sinner: “Nel tennis basta un punto”

Queste invece le parole di Alcaraz a fine match: “Andrey è forse il giocatore più potente nel circuito, aggredisce la palla col dritto, quando lo affronti ti costringe al limite su ogni palla a destra, a sinistra. È molto difficile affrontarlo, ma sono soddisfatto di come sono riuscito a farlo. Ho giocato una partita intelligente dal punto di vista tattico. Ho perso il primo set ma non ho smesso di crederci”. Quindi una considerazione che sembra un messaggio trasversale a Sinner, alla luce di quanto successo nella finale del Roland Garros: “Nel tennis un punto può girare una partita. Bisogna essere forti mentalmente, rimanere lì, convinto di poter giocare meglio. Il break nel secondo set ha cambiato tutto, mi sono sentito più calmo”.

Quarti di finale: Alcaraz contro il beniamino di casa Norrie

Nei quarti di finale Alcaraz se la vedrà con un inglese, Cameron Norrie, reduce a sua volta da una estenuante maratona di cinque set contro Nicolas Jarry. L’inglese ha vinto in volata e ora potrà contare sul “tifo” del pubblico londinese contro il murciano. “Sempre super speciale giocare i quarti a Wimbledon, per me è un regalo ogni volta che posso giocare su questo campo”, la frase diplomatica di Carlitos. “Sarà difficile, Cameron sta giocando alla grande e so bene che il pubblico tiferà per lui. Mi è già capitato”. Quindi l’ammissione sulle partite di golf con Murray: “Devo dire la verità, mi ha battuto. Non voglio più perdere da lui, ho perso a tennis, a golf, ora basta”.