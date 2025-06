Wimbledon, Fognini in versione "vintage" spaventa Alcaraz: Carlos si salva al quinto, un malore interrompe il match

Prova monumentale di Fabio Fognini, che ha fatto vedere i sorci verdi al vincitore delle ultime due edizioni dei Championships. Partita sospesa per 15' nel quinto set per un malore sugli spalti

Fabio Fognini ce l’ha messa tutta per mettere alla gogna Carlos Alcaraz. Ed è arrivato a spedirlo persino al quinto set, dove ha cercato di restare in piedi prima di arrendersi alla superiorità fisica del numero 2 del mondo. E nonostante il gioco si sia fermato per un quarto d’ora, complice un malore accusato da una donna sugli spalti, prontamente soccorsa dagli addetti alla sicurezza (probabile che sia stato un colpo di calore a provocare il malessere). Alla fine, dopo oltre 4 ore di battaglia, il 38enne di Arma di Taggia s’è dovuto arrendere all’età, al caldo e alla forza bruta del murciano: 7-5, 6-7, 7-5, 2-6, 6-1 il punteggio in favore di Alcaraz, che certo un esordio così complicato sull’erba londinese non se lo sarebbe mai aspettato. E se questo è stato un addio, Fognini saluta Wimbledon uscendo da vero eroe.

Fognini, quanti rimpianti: Alcaraz ha tremato per davvero

Quell’interruzione nel quinto set era sembrata l’ennesimo segno del destino. Alcaraz aveva appena trovato il break e l’aveva confermato (a fatica), ma Fognini era ancora dentro la partita, come dimostrerà anche alla ripresa, andando subito avanti 40-0 sul proprio servizio. È lì però che la luce, di colpo, s’è spenta: 4 punti consecutivi dello spagnolo e una prima palla break annullata, poi però ne arriva una seconda e stavolta Carlitos la converte, scappando sul 4-0 e di fatto impedendo ogni possibilità di replica.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fognini ha ancora una paio di sussulti, ma non riesce a fare altro che a prendersi i meritati applausi del pubblico presente sul Centrale, che certo mai si sarebbe atteso di assistere a cinque set tanto tirati e combattuti. E dove i rimpianti maggiori se li porta via proprio il ligure, pensando soprattutto al modo col quale Alcaraz gli ha strappato sul più bello il primo e il terzo set.