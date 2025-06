Fognini furioso a Stoccarda, Moutet prima lo provoca poi lo ignora e scatena l’ira di Fabio: “Guardami piccolo porco!”

Acceso diverbio tra Fognini e il solito Moutet a Stoccarda, con Fabio che dopo la sconfitta ha preso a male parole il proprio avversario, colpevole di averlo prima stuzzicato e poi ignorato

Esordio sull’erba da dimenticare gli azzurri impegnati nei tornei ATP in corso a ’s-Hertogenbosh e Stoccarda, tutti eliminati al primo turno. Grande rammarico soprattutto per Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, protagonista anche di un acceso diverbio con Corentin Moutet al momento della stretta di mano al termine del match.

Fognini eliminato in tre set da Moutet a Stoccarda

Quello tra i due giocolieri della racchetta si prospettava un match elettrizzante e Fabio Fognini e Corentin Moutet non hanno di certo disatteso le aspettative. A cedere alla fine di una battaglia di tre set condita da colpi e scambi spettacolari è stato purtroppo però il ligure, che saluta all’esordio l’ATP 250 di Stoccarda che gli aveva concesso una wild card anche in onore del titolo qui conquistato nel 2013, il primo in singolare della sua carriera nel circuito maggiore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un peccato per Fognini anche per come è arrivata la sconfitta, con Fabio che ha perso il primo set non riuscendo a sfruttare le occasioni in suo favore per poi cedere subito alla prima offerta a Moutet e il terzo incappando in un brutto turno di servizio proprio sul finire del parziale.

Fognini infuriato con Moutet: la frase dopo la stretta di mano

I due oltre che giocolieri con la racchetta sono anche due giocatori da sempre considerate un po’ delle teste calde nel circuito. A conferma di ciò anche le scintille tra i due al termine del match, con Moutet – che durante l’incontro è stato più volte protagonista di atteggiamenti provocatori – che convertito il match point ha stretto la mano all’avversario, salutato l’arbitro e iniziato subito a festeggiare, il tutto senza nemmeno guardare Fognini per un secondo.

Fognini, uno che certo non se ne sta li tranquillo davanti alle provocazioni e agli atteggiamenti altrui poco corretti, è stato a questo punto protagonista di un’accesa reazione, rivolgendosi a Moutet con epiteti certamente non lusinghieri, intimandoli prima di guardarlo e poi apostrofandolo come un “piccolo porco” (col tutto in francese) facendo riferimento all’altezza non certo statuaria di Corentin.

Debacle azzurra sull’erba

Con Fognini è stato eliminato anche l’ultimo azzurro impegnato questa settimana nei tornei sull’erba. Dopo le eliminazioni di ieri di Luciano Darderi per mano di Nicolas Jarry a ’s-Hertogenbosh e di Matteo Arnaldi contro Jan Lennard Struff a Stoccarda, oggi sono arrivate anche quelle di Mattia Bellucci con Mackenzie McDonald nei Paesi Bassi e di Lorenzo Sonego, rimontato da Quentin Halys in Germania.