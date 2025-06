ATP 250 Stoccarda, Arnaldi cede sotto i colpi del granatiere Struff. Darderi si fa rimontare da Jarry al Libema Open

Comincia male la prima settimana della stagione sull'erba per i giocatori italiani: Arnaldi saluta Stoccarda, battuto con un doppio 6-4 da Struff. Darderi in Olanda si fa rimontare da Jarry

Negli occhi c’è ancora la cavalcata di Jannik Sinner interrotta a un solo punto dalla gloria, ma la settimana degli italiani impegnati nei primi tornei stagionale sull’erba non è cominciata in modo migliore. Perché Matteo Arnaldi e Luciano Darderi hanno già visto interrotta la loro rispettiva corsa dai tornei di Stoccarda e s-Hertogenbosch. Due sconfitte diverse, ma allo stesso tempo amare: Arnaldi s’è fermato contro lo specialista tedesco Struff, Darderi s’è fatto rimontare da Jarry in un match che sembrava avere in pugno, e che s’è visto sfilare di mano sul più bello.

Struff è il solito bombardiere: Arnaldi non può replicare

Arnaldi aveva forse un compito un pelino più difficile, ma il doppio 6-4 incassato da Struff (accreditato di una wild card dagli organizzatori del Boss Open) qualche rimpianto l’ha seminato. Perché la differenza l’hanno fatta i dettagli: i 10 ace di Struff contro i tre soli mandati a segno dal ligure, che ha dovuto fronteggiare percentuali bulgare con la prima (il tedesco ha vinto il 90% dei punti quando l’ha servita), ma anche 30 vincenti a 16, che a conti fatti hanno fatto pendere l’ago della bilancia dalla parte del beniamino locale.

Che dopo aver salvato una palla break nel quarto gioco ha cominciato a carburare a dovere: il break decisivo arriva nel settimo gioco, con una risposta un po’ improvvisata ma comunque efficace. Arnaldi non può replicare perché Struff serve che è un piacere, e nel secondo set l’equilibrio di fatto è solo illusorio, perché sui turni di battuta il sanremese deve remare contro ogni tipo di avversità.

Alla fine è il nono gioco quello che lo condanna alla sconfitta: fa tutto magistralmente Struff, che trova quattro righe in risposta e va a servire comodamente per il match, chiuso in poco più di un’ora (12-2 il computo degli ultimi 14 punti del match). A Stoccarda restano solo Sonego (atteso domani al debutto contro Halys) e Fognini (che sfiderà Moutet).

Darderi si butta via sul più bello: Jarry, rimonta vincente

Sperava di fare un po’ più strada Luciano Darderi, impegnato sull’erba olandese del Libema Open di s-Hertogenbosch. Ma contro Nicolas Jarry l’italo-argentino ha sprecato una ghiotta opportunità per avanzare nel primo torneo stagionale sulla superfici (forse) a lui meno congeniale: 5-7 6-4 7-6 il risultato finale di una partita dall’andamento ondivago, con Luciano che dopo aver vinto il primo set aveva trovato il modo per portarsi avanti col lavoro anche nel secondo, salendo di un break.

Poi però Jarry (20 gratuiti solo nel primo set!) ha cominciato a tirare senza un domani e la partita ha cambiato padrone: trovata la parità sul 3-3, nel decimo gioco sfrutta un momento di appannamento di Darderi e trova il secondo break, mandando la partita al terzo. Dove annulla tre palle break sul 4-4, che avrebbero avuto il sapore di tre palle match. Epilogo inevitabile al tiebreak, dove due ace e tre vincenti mettono Luciano spalle al muro. Così nel torneo olandese resta solo Mattia Bellucci, impegnato domani contro Mackenzie McDonald.