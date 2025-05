Flavia Pennetta, le lacrime per l'addio di Fabio Fognini e la partita contro Papa Leone XIV: "Anche domani"

L'ultima del marito agli Internazionali di Roma fa commuovere la vincitrice degli Us Open 2015, che non nasconde la soddisfazione per l'avvento di un Papa "tennista".

Emozioni forti per Flavia Pennetta al Foro Italico durante gli Internazionali di Roma. Un pizzico di tristezza per l’eliminazione di Fabio Fognini, seguita dall’annuncio del marito relativo alla sua ultima partecipazione al Masters 1000 capitolino, poi la grande gioia per la storica elezione di un papa “tennista”. Proprio così: l’elezione di Papa Leone XIV, che in gioventù è stato un tennista dilettante e che segue sempre – quando può – le vicende dello sport con palline e racchette ha riempito di soddisfazione la vincitrice degli Us Open 2015.

Pennetta, il pianto per l’addio di Fognini a Roma

Prima l’amarezza per il ko di Fognini, sconfitto in due set da Jacob Fearnley, il britannico numero 57 al mondo nel primo turno degli Internazionali, a cui era stato ammesso grazie a una wild card. Ko piuttosto netto nel punteggio (6-2 6-3 per l’inglese), condito dalle parole di Fabio: “Grazie Roma prima di tutto, è stato un bellissimo viaggio. Penso che non c’era altro torneo per poter dire basta qui. Non mi sono ancora ritirato, giocherò ancora fino alla fine dell’anno e poi deciderò con calma”. Colta da telecamere e obiettivi in tribuna, Flavia è stata “pizzicata” in lacrime. Con Fognini è sposata dal 2016, insieme hanno avuto tre figli: Federico, Farah e Flaminia. Il tennis li ha uniti.

Il post per il marito e le reazioni di Pellegrini e Piccinini

Dopo le lacrime in tribuna, Flavia ha condiviso uno struggente post su Instagram. Una raccolta di immagini col marito, preceduta da una didascalia eloquente: “Un amore così grande”, con tanto di cuoricino rosso e racchetta. Tantissimi i like e i commenti degli utenti, commossi e orgogliosi a loro volta: Pennetta e Fognini sono molto amati dal pubblico e dagli stessi colleghi ed ex colleghi del circuito. Tra quelli che hanno espresso la loro ammirazione con un cuoricino anche altre due leggende dello sport italiano, Federica Pellegrini (fresca di polemiche a distanza con Jannik Sinner) e Francesca Piccinini.

Papa Leone XIV appassionato di tennis: “È bellissimo”

Proprio durante il match di Fognini è arrivata la comunicazione dell’elezione di Papa Leone XIV. Una volta saputo che Prevost anni fa ha giocato a tennis, Pennetta non ha nascosto la sua soddisfazione: “Sono felicissima che il Papa sia un appassionato di tennis, è una cosa bellissima”, le sue parole all’Adnkronos. “Così come l’idea che magari possa aver seguito tutte le nostre imprese. Solo il pensiero che possa avermi vista giocare mi fa sorridere, perché a volte certe figure vengono viste come lontane, quasi inarrivabili, e invece questa passione per lo sport, come Bergoglio la aveva per il calcio, li rende così comuni, appassionati come noi. Una partita con lui? Anche domani“.