Leone XIV, Papa sportivo: per chi tifa il Pontefice, il tennis e la somiglianza con Ranieri che scatena il web

Quello che emerge è il profilo di un Papa sportivo: il successore di Bergoglio, che era tifosissimo del San Lorenzo, vanta trascorsi nel tennis ed è fan di una squadra di Chicago

A poche ore dalla fumata bianca, quello che emerge è il profilo di un Papa sportivo. Già, Leone XIV nel solco di Francesco, il più tifoso dei pontefici. Prevost vanta trascorsi da tennista e, come rimbalzato dagli Stati Uniti, ha da sempre un debole per una squadra di Chicago, la città di cui è nativo. Intanto il web è in tilt per la somiglianza del nuovo Santo Padre all’allenatore della Roma Claudio Ranieri.

Leone XIV, Papa sportivo: un ex tennista a capo della Chiesa

Bergoglio non ha mai nascosto la sua passione per il calcio. Anzi, il suo tifo per il club argentino del San Lorenzo è sempre stato noto. Di Robert Francis Prevost, che proprio da Papa Francesco fu nominato cardinale nel 2023 dopo 20 anni da missionario in Perù e poi in giro per il mondo, si sa – per sua stessa ammissione in un’intervista di qualche annetto fa sul sito dell’ordine agostiniano – che in passato ha praticato tennis, professandosi “un dilettante di tutto rispetto. Ma da quando ho lasciato il Perù ho avuto poche occasioni di allenarmi, quindi non vedo l’ora di tornare in campo”.

A 69 anni e da capo della Chiesa per il primo papa americano sarà davvero difficile trovare il tempo di sfoggiare ancora quello che in tanti definiscono un gran rovescio.

Non solo tennis: per chi fa il tifo il nuovo Pontefice

Direttamente dagli Stati Uniti arrivano anche aggiornamenti sulle passioni sportive di Prevost. Poche, però, le informazioni che riguardano il calcio: le prime notizie si limitano a comunicare l’interesse del nuovo Pontefice ai grandi eventi internazionali. Chissà, magari dalla sua residenza seguirà la finalissima di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain.

Invece, come riferito da ABC News, il Vescovo di Roma succeduto a Francesco apprezza non poco il baseball. E in tanti, a Chicago, si sono chiesti se fosse un tifoso dei Cubs oppure dei White Sox. La risposta è stata fornita dall’emittente a stelle e strisce: a quanto pare Papa Leone XIV è un sostenitore sfegatato dei Cubs, team della Major League Baseball che vanta una delle tifoserie più appassionate al mondo. E c’è chi lancia subito una proposta: “Facciamo arrivare Sua Santità al Wrigley Field il prima possibile per benedire ufficialmente l’erba”. Raccoglierà il simpatico invito?

La somiglianza con Ranieri: tifosi scatenati sul web

Nel giorno dell’elezione del Pontefice c’è spazio anche per la leggerezza del web. E via al giochino delle somiglianze: c’è chi ritiene che Leone XIV e l’ex premier Mario Draghi siano separati dalla nascita e chi, invece, rivede nel Santo Padre i lineamenti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma tra gli accostamenti che hanno fatto il pieno consensi c’è quello con l’allenatore della Roma, Claudio Ranieri, uno abituato ai miracoli sportivi.

Dopo la Premier conquistata alla guida del Leicester, ha infatti preso i giallorossi quando si trovavano appena sopra la zona retrocessione e li ha condotti fino ai piani più nobili della classifica. “È decisamente lui” commenta Roby su X. “Due giorni per annunciare il nuovo papa alla Santa Sede mentre noi aspettiamo ancora il main sponsor” scrive Vito punzecchiando la proprietà americana della Roma. “Quando uno fa bene è giusto che venga premiato” ironizza ‘Fino alla fine’. “Upgrade, il precedente papa si è chiamato come il capitano della Roma, questo l’hanno scelto sosia dell’allenatore” chiosa Davide.