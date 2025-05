Papa Leone XIV, il legame con Sinner e l'accoglienza di Roma e Lazio: le reazioni dello sport

"Habemus Papam": il nuovo Pontefice è il 69enne l'americano Robert Francis Prevost e ha scelto di chiamarsi Leone XIV. I tweet di De Laurentiis e dell'Inter

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il mondo dello sport accoglie Papa Leone XIV, il Pontefice che condivide la stessa passione di Sinner. Fioccano le reazioni all’elezione del successore di Bergoglio avvenuta alle 18:08, quando è arrivata la fumata dal comignolo della Cappella Sistina. Tra i primi a twittare i due club della Capitale, Roma e Lazio, e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Leone XIV nel segno di Francesco e cosa lo unisce a Sinner

Il nuovo Pontefice è il 69enne americano Robert Francis Prevost, religioso agostiniano, che, proprio come Francesco, ha un legame speciale con lo sport. Se il suo predecessore, scomparso all’età di 88 anni nella prima mattinata del Lunedì dell’Angelo, non aveva mai nascosto il suo debole per il calcio tanto da essere tifosissimo del club argentino del San Lorenzo, Leone XIV vanta trascorsi da tennista dilettante (pare che il rovescio sia sempre stato il suo punto di forza).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E destino ha voluto che la sua proclamazione avvenisse proprio durante gli Internazionali di Roma. Il pensiero va inevitabilmente anche a Jannik Sinner, il numero uno al mondo che proprio nella Capitale sta per fare il suo ritorno in campo dopo la squalifica e che sta lavorando alla creazione di una fondazione per aiutare bambini e famiglie in difficoltà.

Come Roma e Lazio hanno accolto il nuovo Pontefice

Non potevano non essere i due club della Città Eterna i primi a celebrare la nomina del cardinale Prevost a Papa. Nativo di Chicago, ha trascorso vent’anni in Perù da missionario per poi essere creato cardinale da Papa Francesco nel 2023. “L’AS Roma si unisce alla gioia di Roma e del mondo intero per l’elezione di Papa Leone XIV, augurandogli tutto il meglio per il suo pontificato” hanno scritto i giallorossi.

In una nota la Lazio “con profonda gioia e sincera commozione, saluta l’elezione del nuovo Pontefice, Sua Santità Leone XIV, elevato al soglio di Pietro. La comunità biancoceleste, da sempre ispirata ai valori dello sport, della solidarietà e della spiritualità, accoglie con grande speranza e affetto la guida spirituale del nuovo Papa, augurandogli un pontificato improntato alla pace, al dialogo e alla fraternità universale. La Lazio rinnova con convinzione il proprio impegno a promuovere quei valori morali e sociali di cui il Santo Padre è custode e interprete nel mondo, rafforzando ancora una volta lo stretto legame tra fede, cultura e sport. Auguri vivissimi di buon cammino, Santo Padre!”.

Il tweet di De Laurentiis e quelli di Inter e Milan

Ha cinguettato su X il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Accogliamo il nuovo Papa Leone XIV associandoci al suo messaggio universale di Pace e di solidarietà verso i più deboli”.

L’Inter, reduce dall’impresa in Champions League col Barcellona valsa la qualificazione in finale dove sfiderà il Paris Saint-Germain, scrive: “Il mondo accoglie con gioia il nuovo Santo Padre, benvenuto Papa Leone XIV”. Così, invece, il Milan: “Con rispetto e speranza, AC Milan si unisce alla gioia per l’elezione di Papa Leone XIV”.

Anche il Real Madrid “si congratula con il nuovo Papa Leone XIV e gli augura un futuro prospero alla guida della Chiesa cattolica e della comunità cristiana, certi che il suo pontificato contribuirà ad approfondire ulteriormente la pace, la solidarietà, la fraternità e la giustizia nel mondo”.