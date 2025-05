Luis Enrique guarda già alla finale: il confronto tra Inter e Psg per mettere pressione su Inzaghi

Nella conferenza stampa successiva alla vittoria sull’Arsenal il tecnico dei parigini ha acceso i riflettori sulla squadra nerazzurra: “Hanno più esperienza di noi”

Non contano potenzialità economica ed investimenti recenti sul mercato, tra Inter e Psg sono i nerazzurri ad essere favoriti nella prossima finale di Champions League: questo il pensiero di Luis Enrique, che già nella conferenza stampa successiva alla vittoria sull’Arsenal ha iniziato a mettere pressione sulla squadra di Simone Inzaghi.

Finale con l’Inter, le parole “alla Guardiola” di Luis Enrique

L’Arsenal era un avversario duro, ma l’Inter lo sarà di più. Questo sembra essere il pensiero di Luis Enrique, che nella conferenza stampa successiva alla vittoria del Psg sui Gunners ha subito iniziato a lavorare in vista della finale di Champions League contro i nerazzurri. Come? Nella maniera già utilizzata dal suo punto di riferimento già dai tempi del Barcellona, Pep Guardiola: mettendo pressione sugli avversari.

Luis Enrique e la finale dell’Inter nel 2023

Interrogato dai giornalisti su quale sia la squadra favorita per la finale, Luis Enrique non ha risposto esplicitamente, ma ha fatto intendere che è l’Inter a partire in pole position per il titolo di campione d’Europa. Perché? Per la maggiore esperienza della squadra di Simone Inzaghi, andata già vicinissima alla vittoria della Champions League due stagioni fa.

“Non dimentico che questa è la loro seconda finale in tre anni – ha dichiarato il tecnico del Psg ricordando la sconfitta dei nerazzurri nel 2023 contro il Manchester City – . È una squadra sempre pronta a ripartire, con pochissimi cambiamenti nella rosa, con una grande mentalità, molto forte con e senza palla. Abbiamo visto una semifinale di ritorno contro il Barcellona di altissimo livello”.

Luis Enrique e il confronto con tra Inter e Psg

Per Luis Enrique poco conta che l’Inter abbia un monte ingaggi nettamente inferiore a quello del Psg: i nerazzurri toccano i 141,6 milioni annui, con un gap di 80 milioni rispetto al club transalpino, che tocca i 221,8 milioni. O che il Psg abbia speso 239 milioni nelle ultime due sessioni di calciomercato, contro i 76 investiti dall’Inter. O, ancora, che i nerazzurri possano arrivare stressati dalla lotta scudetto alla finale di Champions, mentre il Psg ha già celebrato il titolo della Ligue 1 settimane fa. Per il tecnico catalano i nerazzurri partono avvantaggiati.

“Loro hanno più esperienza – ha spiegato Luis Enrique – , non solo per l’età dei loro giocatori, ma anche perché l’Inter ha vinto tre Champions League. A noi mancano ancora due finali per raggiungerli. Il nostro sogno fin dal primo giorno qui è stato quello di giocare e vincere trofei”.