PSG, Donnarumma la finale Champions con l’Inter tra presente e futuro e i tifosi del Milan temono la doppia beffa

Il portiere italiano è stato ancora una volta decisivo contro l’Arsenal spingendo la sua squadra verso la finale di Champions: le voci di mercato continuano e i tifosi del suo ex Milan si trovano in una posizione complicata

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Gigio Donnarruma ancora eroe in Champions League. Il portiere italiano del PSG è stato fondamentale per la vittoria della sua squadra nella semifinale dii ritorno contro l’Arsenal. E ora sarà protagonista della finale contro l’Inter del prossimo 21 maggio.

Donnarumma: primo nemico inglese

E’ stata una stagiona ancora una volta “strana” quella che ha visto protagonista Gigio Donnarumma. Il portiere italiano è finito spesso al centro del mirino per qualche errore che ha commesso, ma come spesso successo anche in passato il PSG ha avuto in lui un punto di riferimento costante. Dal Liverpool all’Arsenal, il portiere della nazionale italiana è sempre stato decisivo. Dopo una prima parte di Champions molto complicata, il PSG ha dovuto fare i conti con il meglio della Premier per arrivare in finale battendo in successione Liverpool, Aston Villa e Arsenal. E Donnarumma è stato decisivo al punto che molti sostengono sia ora lui il miglior portiere d’Europa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La sfida con l’Inter e le voci di mercato

Sarà una finale Champions decisamente particolare per Gigio Donnarumma che per coronare un sogno dovrà avere la meglio di una squadra italiana nella quale militano tanti compagni di nazionale. L’ex rivale di derby, ora diventa rivale nella finale Champions ma come se non bastasse l’Inter potrebbe essere anche la prossima destinazione del portiere azzurro. Proprio a ridosso della sfida di Champions con l’Arsenal, il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà ha ribadito che il futuro del portiere è ancora tutto da scrivere.

L’offerta di rinnovo a Gigio (il contratto attuale scade nel 2026) è stata ritenuta troppo bassa dall’entourage del calciatore, si discute ancora ma alla finestra cominciano ad affacciarsi nuove strade. E tra queste ci sarebbe proprio l’Inter che starebbe pensando al portiere come successore dello svizzero Sommer, ma anche la Juventus e il Manchester City. Ma dopo la gara è stato lo stesso giocatore ad allontanare le voci di mercato: “C’è tempo per parlare di rinnovo, sanno come sto qui, la scelta è tutta della società. C’è solo da firmare”.

Milan: il rischio doppia beffa per i tifosi

Il 21 maggio a trovarsi nella posizione più scomoda potrebbero essere i tifosi del Milan: da una parte la possibilità che i “cugini” alzino al cielo il trofeo europeo più prestigioso dall’altra la necessità di dover fare il tifo per quello che viene considerato come un “traditore”. L’addio di Donnarumma ai rossoneri è stato tutt’altro che indolore, il giocatore cresciuto con le giovanili del Milan è andato via a parametro zero nell’estate delle 2021 e da quel momento i rapporti con la tifoseria sono sempre stati a dir poco complicati.

Il portiere italiano si è spesso ritrovato a fare i conti con la contestazione dei suoi ex tifosi non solo quando è arrivato da avversario con la maglia del PSG, ma anche con quelle della nazionale. Nel 2023 alla sua prima da avversario con la squadra francese, Donnarumma si è ritrovato uno stadio tappezzato da dollari falsi con il suo nome (Dollarumma, ndr), cori e maglie con il numero 71. Ora invece Gigio potrebbe essere l’ultimo baluardo al trionfo dell’Inter, e all’orizzonte c’è anche la doppia beffa di ritrovarselo proprio in nerazzurro tra due stagioni.