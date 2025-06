Inter, Acerbi nervoso negli Usa: dalla lite con Sergio Ramos alla minacciosa risposta a un tifoso del Psg 

Dopo il battibecco in campo con lo spagnolo il difensore protagonista di un diverbio legato alla finale di Champions League con i parigini

È un Francesco Acerbi particolarmente nervoso quello volato con l’Inter negli Usa per il Mondiale per club: dopo la lite in campo con Sergio Ramos nella gara d’esordio col Monterrey, il difensore ha risposto in maniera minacciosa allo sfottò di un tifoso del Psg.

Inter, Acerbi e il diverbio con Sergio Ramos

La sconfitta per 5-0 in finale di Champions League sembra aver lasciato segni profondi nell’Inter e Cristian Chivu dovrà lavorare parecchio per riuscire a eliminarli. Francesco Acerbi, in particolare, sta mostrando un certo nervosismo durante la trasferta negli Stati Uniti per il Mondiale per club.

Il primo episodio con protagonista il difensore si è avuto durante la gara di esordio col Monterrey, quando Acerbi s’è lasciato andare ad un battibecco con Sergio Ramos, poco prima del gol del veterano spagnolo. Una lite di campo, che però ha avuto esiti nefasti per l’Inter: dopo il botta e risposta con Acerbi, infatti, il 40enne Ramos è svettato sulla testa dell’interista, segnando la rete del pareggio per i messicani.

La minaccia al tifoso del Psg

Nella notte italiana, durante il ritiro dell’Inter, un nuovo segno di nervosismo da parte di Acerbi, che uscito per incontrare i fan nerazzurri ha avuto un diverbio con un tifoso che indosso aveva la maglia del Psg. In un video pubblicato dalla pagina Direttacalciomercato si vede un Acerbi infastidito che, con l’aiuto di un interprete, chiede minacciosamente al tifoso di non prenderlo in giro.

“Digli di fare il serio – dice il difensore -, io sono serio. Essere preso per il c… no, non mi piace”. Nelle immagini non si vede la presunta provocazione del tifoso parigino, evidentemente relativa alla finale di Champions League persa per 5-0 dall’Inter a Monaco di Baviera. La conferma arriva dalle successive parole di Acerbi. “Esco da lì – dice l’interista indicando il campo dell’Inter e parlando direttamente al tifoso -, e dici ‘Barcola!’…”. Poi la minaccia: “Io matto, ti sfondo di botte”, conclude Acerbi prima di rivolgersi ai tifosi nerazzurri.

I commenti alle parole di Acerbi

Il video sui social attira ovviamente i commenti dei tifosi italiani non interisti. “Acerbi è ancora frustrato per quelle 5 pere, però comunque rimane ingiocabile”, commenta Caplet su IG. “Permalosetto il leone…”, aggiunge Alesco. “Quando lui ha preso in giro Iñigo Martinez e Müller andava bene però”, attacca Emanuele. “Solo lui può sfottere e mancare di rispetto agli altri. #Ingiocabile”, il commento di Anonimo99. Mario infine colpisce duro: “Acerbi prenditi una pillola, anzi 5, così ti calmi…”.