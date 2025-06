L'Inter stecca col Monterrey: Acerbi e Sommer beffati da Ramos, Lautaro croce e delizia, flop Chivu. È bufera

Amaro risveglio per i tifosi nerazzurri, che speravano in una goleada contro i messicani e invece hanno appreso dai telefonini dello striminzito pareggio.

Qualcuno ha fatto la nottata per godersi in diretta la prima sfida dei nerazzurri al Mondiale per Club, moltissimi altri hanno dato un’occhiata di buon mattino al risultato: e hanno dovuto stropicciarsi gli occhi più e più volte. Tutto vero: l’Inter ha pareggiato col Monterrey (1-1). La prima Inter di Chivu fermata dai messicani, incapace di battere – e magari con ampio scarto – una formazione che in Italia farebbe fatica a salvarsi. Di più: bruciata su calcio d’angolo da un “vecchietto” di 39 anni, Sergio Ramos. Da Los Angeles, nove ore di distanza, ecco servita la prima “bufera” mondiale della storia nerazzurra.

Inter-Monterrery, l’analisi di Fabrizio Biasin

La sintesi della partita su X la fa un celebre simpatizzante nerazzurro, il giornalista del quotidiano Libero Fabrizio Biasin: “Monterrey-Inter 1-1: primo tempo incoraggiante, secondo negativo. Non è stata una grande Inter, ma siamo pur sempre nella via di mezzo tra la fine di una stagione, l’inizio di quell’altra, con una rosa che è quella vecchia ma pure quella nuova e un fuso devastante che in un amen ti fa passare dall’ultima birretta al primo caffè. Il calcio è bello, ma lo stanno facendo diventare troppo. Ps. Applausi a Sergio Ramos, 39 anni, questo sì”. E a corredo del post, un’immagine disarmante dell’enorme Rose Bowl di Pasadena, teatro della finale mondiale del 1994 tra Italia e Brasile, desolatamente vuoto.

Non convincono i nerazzurri: scoppia il putiferio

Un’analisi fin troppo bonaria nei confronti della “nuova” Inter, che ha scatenato diversi commenti negativi. “La trasformazione di Biasin in Mazzarri“. Qualcun altro invece chiede serafico: “Per altre squadre europee il fuso orario non c’è?”. C’è spazio anche per le recriminazioni sul tipo di rosa scelto per la spedizione nordamericana: “Ci si ripresenta con gente di 35anni in su di nuovo, roba vergognosa, non gli puoi ripresentare di nuovo sta gente non ne hanno più a questi livelli, solo l’Inter ha così tanti vecchi in squadra“. E c’è pure chi fa sapere che non vedrà la replica: “La cosa bella di queste partite notturne è che conosci dopo il risultato e puoi decidere se vederla in differita oppure no. Ecco, questa non me la vedo”.

Acerbi, Sommer e pure Lautaro nel mirino: quante critiche

Tra i più “beccati” sui social figurano Acerbi e Sommer, principali responsabili sul gol di Ramos. “Inter rivedibile, tanto fumo e pochissimo arrosto. Prende un gol evitabile, con Sergio Ramos che beffa Acerbi e Sommer lento nell’intervento, poi pareggia su un ottimo schema finalizzato da Lautaro. Ma soprattutto, rischia più di perderla che di vincerla nel 2T”. Largo ai giovani, sostiene un altro tifoso: “Passerella ai vecchietti concessa. Ora sarebbe il caso di avere il coraggio di rottamarli. Grazie di tutto ma è tempo di cambiare”. Nel calderone finisce pure il Toro: “Ormai nel 2025 possiamo convenire tutti, senza isterismi, che sono più i punti persi causa errori banali di Lautaro, che quelli fatti?”. E chi infierisce: “Il Monterrey vale una squadra di C”.