Mondiale per club, Bayern-Auckland 10-0 pagelle: l'ex Juve Coman fa il fenomeno, che ha combinato Olise

I top e flop: Olise due reti e due assist, perfetto anche Coman con due reti e un assist. Sorpresa Musiala con tripletta, bene Muller, fulcro del gioco, e Boey.

Tutto troppo facile per il Bayern Monaco. I tedeschi fanno festa ed entrano nella storia del Mondiale per club con il successo per 10-0 all’esordio contro l’Auckland City. Partita a senso unico, com’era prevedibile, con i neozelandesi che non entrano mai in partita, si arrendono da subito sotto i colpi feroci e incessanti di Coman, Olise, Musiala, Muller e Boey e si fanno umiliare nel finale. Unica (piccola) nota stonata la giornata ‘no’ di Kane che non partecipa al festival del gol.

Mondiale per club, Bayern Monaco-Auckland City: la cronaca

Apre le marcature al 6′ di gioco l’ex Juve Coman che di testa fa 1-0 su assist di Tah; raddoppia Boey, su assist di Coman al 18′, con un destro al volo da posizione ravvicinata sul secondo palo. Non si ferma la festa: Olise al 20′ sfrutta un rimpallo in area per battere Tracey e fa 3-0. Dopo un minuto è blackout totale per i neozelandesi: il francese ex Juventus fa 4-0 con una finta al limite dell’area, sulla sinistra, e un tiro sul secondo palo angolatissimo che termina in rete. C’è poi gloria anche per Muller che al 45′ segna con un interno destro al volo da due passi e realizza il 5-0. A chiude le marcature del primo tempo è Olise che al 48′ del si inventa una pennellata di sinistro a giro che dal fuori area termina sul secondo palo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nel secondo tempo è sempre dominio dei tedeschi: anche Musiala, da subentrato, partecipa allo show con un destro a giro sul secondo palo al 67′, la realizzazione di un calcio di rigore al 72′ e sfrutta un errore difensivo all’ 84′ che lo porta alla tripletta personale e il relativo 9-0. A completare il capolavoro è Muller che fa doppietta e, all’ 89′, con una sforbiciata in area raggiunge anche il 10-0.

Bayern Monaco-Auckland City: la chiave tattica

Il Bayern Monaco si schiera con il solito 4-2-3-1. Il tecnico Kompany fa partire dal 1′ Harry Kane al centro dell’attacco sostenuto da Coman sulla sinistra, Muller sulla trequarti e Olise sulla destra.

L’Auckland City, invece, parte con il 5-4-1. Il tecnico del club neozelandese chiede ai suoi uomini di non schiacciarsi troppo in fase difensiva e prova a passare al 4-3-3 in fase offensiva. Resta comunque enorme il divario tecnico tra i due club: il Bayern, soprattutto sulle corsie esterne, la fa da padrone e con numerosi inserimenti degli attaccanti sulle fasce mette rapidamente in ginocchio la squadra allenata da Hoffmann.

Nel secondo tempo l’Auckland City si dispone con il 5-3-2.

Clicca qui per le ultime news sul Mondiale per Club

Mondiale per club, girone C, curiosità: Bayern partenza a razzo

Bayern Monaco e Auckland fanno parte del gruppo C, completato da Benfica e Boca Juniors (uno dei più equilibrati del torneo), ma quanta differenza tra il club tedesco e i neozelandesi. Entrambi i club arrivano da Campioni in carica dei rispettivi campionati Nazionali. L’Auckland City ha vinto anche la OFC Champions League ma già nei primi 45′ di gioco è dominio assoluto per la squadra di Kompany che realizza 6 reti.

Il Bayern Monaco, quindi, già all’esordio del Mondiale per Club si porta a 3 punti ma ad una consistente differenza reti che vede +10 all’attivo.

I top e flop del Bayern Monaco

Olise 9. Al 20′ segna il 3-0: Kane brucia Boxall in area ma l’assist di Muller, per l’attaccante inglese, termina tra i piedi del francese che da due passi la mette dentro. Assist sia per Coman al 21′ che per Muller al 45′. Fa doppietta al 45’+3 con un sinistro a giro da fuori area.

Al 20′ segna il 3-0: Kane brucia Boxall in area ma l’assist di Muller, per l’attaccante inglese, termina tra i piedi del francese che da due passi la mette dentro. Assist sia per Coman al 21′ che per Muller al 45′. Fa doppietta al 45’+3 con un sinistro a giro da fuori area. Coman 8.5. Apre le marcature con un colpo di testa al 6′ di gioco su cross da calcio d’angolo e assist di Tah. Serve poi l’assist al 18′ per Boey. Salta Murati in area con una finta e realizza il 4-0 con un sinistro sul secondo palo.

Apre le marcature con un colpo di testa al 6′ di gioco su cross da calcio d’angolo e assist di Tah. Serve poi l’assist al 18′ per Boey. Salta Murati in area con una finta e realizza il 4-0 con un sinistro sul secondo palo. Musiala 8.5. Marca il tabellino dei goleador con una tripletta da subentrato: segna il 7-0 con un destro a giro sul secondo palo al 67′, segna su calcio di rigore e chiude i conti sfruttando un errore difensivo per il relativo 9-0.

Marca il tabellino dei goleador con una tripletta da subentrato: segna il 7-0 con un destro a giro sul secondo palo al 67′, segna su calcio di rigore e chiude i conti sfruttando un errore difensivo per il relativo 9-0. Muller 8. Al tramonto del primo tempo fa 5-0: su assist di Olise segna con un destro al volo da posizione ravvicinata. Doppietta nel finale di gara con una sforbiciata in area da posizione ravvicinata.

Al tramonto del primo tempo fa 5-0: su assist di Olise segna con un destro al volo da posizione ravvicinata. Doppietta nel finale di gara con una sforbiciata in area da posizione ravvicinata. Boey 7. Segna la rete del 2-0 con con un destro al volo, da posizione defilata, dall’interno dell’area.

Segna la rete del 2-0 con con un destro al volo, da posizione defilata, dall’interno dell’area. Tah 7. Al 6′ sfrutta un traversone da calcio d’angolo per servire un assist di testa a Coman che apre le marcature.

Al 6′ sfrutta un traversone da calcio d’angolo per servire un assist di testa a Coman che apre le marcature. Muller 7. Al tramonto del primo tempo fa 5-0: su assist di Olise segna con un destro al volo da posizione ravvicinata.

Al tramonto del primo tempo fa 5-0: su assist di Olise segna con un destro al volo da posizione ravvicinata. Neuer 6. Effettua la prima parata all’80’ su un tiro di sinistro dal limite dell’area.

Effettua la prima parata all’80’ su un tiro di sinistro dal limite dell’area. Kane 5.5. Non partecipa alla giostra del gol: va vicino alla rete ma gli sfugge il pallone che va a finire tra i piedi di Olise al 20′. Poco attivo nella manovra, si tiene vigile nel gioco ma non tende a fare la differenza.

I top e flop dell’Auckland City

Boxall 4. In confusione totale, lento nelle chiusure in fase difensiva. Non riesce ad anticipare Kane che da due passi mette in rete la palla del 3-0.

In confusione totale, lento nelle chiusure in fase difensiva. Non riesce ad anticipare Kane che da due passi mette in rete la palla del 3-0. Murati 3.5. Fa acqua da tutte le parti, soffre la velocità e gli inserimenti di Coman che spazia con troppa facilità su tutto il fronte.

Fa acqua da tutte le parti, soffre la velocità e gli inserimenti di Coman che spazia con troppa facilità su tutto il fronte. Den Heujer 3. Perde completamente la marcatura su Muller in occasione del 5-0 del Bayern; commette numerosi disastri nel corso della gara.

Perde completamente la marcatura su Muller in occasione del 5-0 del Bayern; commette numerosi disastri nel corso della gara. Tracey 2. Giornata da dimenticare o forse indimenticabile per la goleada incredibile del Bayern: fa davvero poco il portiere neozelandese che viene bucato da ogni angolo possibile.

Mondiale per club: dove vedere le gare in tv, il palinsesto completo