Mondiale per club: si parte con Messi, dove vedere le gare in tv, orari, formula e calendari

Mondiale per club -1: ci siamo. Il super evento organizzato dalla Fifa partirà nella notte italiana con il match Al Ahly vs. Inter Miami: da subito ci sarà Lionel Messi in campo nel match inaugurale della competizione che vedrà 32 squadre partecipanti. Le informazioni sulla ricca copertura televisiva del torneo estivo che si giocherà negli Stati Uniti.

Dove vedere il torneo in Italia

Le partite saranno visibili gratis in streaming su DAZN, mentre Mediaset trasmetterà in chiaro il miglior match della giornata su Canale 5 o Italia 6, rendendo accessibile a tutti gli appassionati italiani uno degli eventi calcistici più attesi dell’anno.

Mondiale per club: gironi, fasi a eliminazione e finalissima

Il torneo si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio in 12 stadi statunitensi, con la finale al MetLife Stadium di New York. Le 32 squadre sono divise in 8 gruppi da 4, con le prime due classificate di ogni girone che accederanno agli ottavi di finale.

In caso di parità, si valuteranno prima gli scontri diretti, poi la differenza reti. Dopo la fase a gironi, si proseguirà con partite a eliminazione diretta (con supplementari e rigori in caso di parità nel corso della gara) fino alla finalissima del 13 luglio alle 21 italiane.

Mondiale per club: format a 32 squadre con fase a gironi

Per progettare il nuovo Mondiale per club, la Fifa non s’è prodotta in realtà in alcuno sforzo di fantasia: il format della competizione, infatti, riprende quello utilizzato per i Mondiali di calcio riservati alle nazionali fino alla scorsa edizione di Qatar 2022, ovvero la formula per 32 squadre con una fase a gironi che anticipa quella a eliminazione diretta.

Il format: fase a gironi ed eliminatoria

Il Mondiale per club prevede una prima fase con 8 gironi all’italiana con gare di sola andata composti da 4 squadre ciascuno. Al termine di questa fase, in cui ciascuna partecipante gioca tre incontri, il numero di squadre in corsa per il titolo si dimezza: soltanto le prime due classificate di ogni girone, infatti, si qualificano per la fase a eliminazione diretta. Già stabiliti gli accoppiamenti degli ottavi di finale, il primo turno della fase da dentro o fuori:

1 a GIRONE A-2 a GIRONE B

1 a GIRONE C-2 a GIRONE D

1 a GIRONE E-2 a GIRONE F

1 a GIRONE G-2 a GIRONE H

1 a GIRONE B-2 a GIRONE A

1 a GIRONE D-2 a GIRONE C

1 a GIRONE F-2 a GIRONE E

1a GIRONE H-2a GIRONE G

Seguiranno poi quarti di finale, semifinali e finale: non è infatti prevista la finalina per il 3° posto. In totale, il Mondiale per club prevede un calendario composto da 63 partite: a ogni squadra sarà garantito un periodo di riposo tra un incontro e l’altro di almeno 72 ore.

Chi potrebbero beccare Juventus e Inter al Mondiale

Stando alla formula del regolamento, la griglia dagli ottavi in avanti è determinata dai piazzamenti nei gironi: la prima del gruppo A incontrerà la seconda del gruppo B e viceversa, idem con i gironi C e D, E e F, G e H. Questo significa che negli ottavi l’Inter potrebbe incontrare Borussia Dortmund o Fluminense, mentre alla Juventus possono toccare il Real Madrid o una delle tre aspiranti al secondo posto nel gruppo H: il Salisburgo, i messicani del Pachuca, gli arabi dell’Al Hilal. Se le due italiane andassero avanti, potrebbero ritrovarsi di fronte nei quarti di finale.

Dove vedere tutte le partite del Mondiale per Club Fifa

In totale, le partite del Mondiale per Club 2025 saranno 63, inclusa la finale del 13 luglio, che determinerà il campione del mondo. Come detto, saranno tutte visibili su Dazn, ma Mediaset trasmetterà in tv in chiaro anche alcuni dei migliori match di giornata, oltre a quelli delle italiane. Di seguito, l’elenco completo degli incontri:

Domenica 15 giugno 2025, ore 2.00 – Al Ahly-Inter Miami (match inaugurale, DAZN e Italia 1)

Domenica 15 giugno 2025, ore 21.00 – PSG-Atletico Madrid (DAZN e Italia 1)

Lunedì 16 giugno 2025, ore 21.00 – Chelsea-Los Angeles FC (DAZN e Italia 1)

Martedì 17 giugno 2025, ore 18.00 – Fluminense-Borussia Dortmund (DAZN e Italia 1)

Mercoledì 18 giugno 2025, ore 21.00 – Monterrey-Inter (in differita su Italia 1)

Giovedì 19 giugno 2025, ore 3.00 – Juventus-Al Ain (DAZN e Italia 1)

Giovedì 19 giugno 2025, ore 21.00 – Inter Miami-Porto (DAZN e Italia 1)

Venerdì 20 giugno 2025, ore 21.00 – Flamengo-Chelsea (DAZN e Italia 1)

Sabato 21 giugno 2025, ore 21.00 – Inter-Urawa (DAZN e Canale 5)

Domenica 22 giugno 2025, ore 18.00 – Juventus-Wydad (DAZN e Italia 1)

Lunedì 23 giugno 2025, ore 21.00 – Atletico Madrid-Botafogo (DAZN e Italia 1)

Martedì 24 giugno 2025, ore 21.00 – Bayern Monaco-Benfica (DAZN e Italia 1)

Giovedì 26 giugno 2025, ore 3.00 – Inter-River Plate (DAZN e Italia 1)

Giovedì 26 giugno 2025, ore 21.00 – Juventus-Manchester City (DAZN e Canale 5)

Da sabato 28 giugno, con il via degli ottavi di finale, sulle reti Mediaset andrà in onda la migliore gara al giorno della fase a eliminazione diretta, fino alla finale di domenica 13 luglio 2025, in programma al MetLife Stadium di New York (New Jersey).