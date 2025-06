Mondiale per club, quante star alla cerimonia d'apertura: Messi saluta tutti tranne uno

Cerimonia d’apertura spettacolare all’Hard Rock Stadium a Miami tra vecchie glorie e momenti simbolici, ma un gesto di Messi non è passato inosservato

Il Mondiale per Club ha ufficialmente preso il via con una cerimonia d’apertura sensazionale. All’Hard Rock Stadium di Miami, davanti a una platea gremita di tifosi e celebrità, l’evento è iniziato con un toccante countdown scandito dal battito di un cuore. Questo ritmo crescente si è poi trasformato in un rullo di tamburo che ha accompagnato la comparsa dei tifosi di tutte le squadre partecipanti. Allo scoccare della mezzanotte, l’esplosione di fuochi d’artificio ha dato inizio allo spettacolo. Ma, a far discutere è però un gesto plateale di Messi.

Musica e colori: uno show planetario

Sul campo, lo spettacolo ha preso vita con musicisti e ballerini che hanno animato il palco diviso in quattro settori con la scritta “FIFA” sullo sfondo. I cantanti americani di origine latina Vikina e Richaelio hanno infiammato il pubblico, seguiti dai rapper French Montana e Swae Lee che hanno eseguito la hit mondiale “Unforgettable” tra fiamme e pirotecnica.

I simboli dell’unione calcistica

Uno dei momenti più toccanti è stato l’ingresso di 32 giovani calciatori provenienti da otto campus della Florida del Sud, ognuno in rappresentanza di uno dei club partecipanti. I ragazzi hanno posizionato gli stemmi delle squadre sulla parola “FIFA”, che si è progressivamente illuminata formando il logo ufficiale del torneo.

Il messaggio era chiaro: unità, competizione e spirito di squadra. Il tutto si è concluso con un grande benvenuto: “Welcome to Miami”.

In tribuna, leggende del calcio

Sugli spalti, l’atmosfera era impreziosita dalla presenza di vere e proprie icone del calcio: Roberto Baggio, Kaká e Ronaldo tra gli altri, mentre sul campo, durante l’intervallo del match tra Inter Miami e Al-Ahly (terminato 0-0 ma ricco di emozioni), è andato in scena un episodio che ha catturato l’attenzione di tutti.

L’incontro tra leggende… e il gesto di Messi

Durante l’intervallo, Lionel Messi ha incrociato tre leggende del calcio: Alessandro Del Piero, Kaká e Pepe, presenti per un’esibizione ai rigori. Messi ha salutato calorosamente Del Piero e Kaká con abbracci affettuosi.

Tuttavia, quando Pepe si è avvicinato per salutarlo con un bacio, l’argentino ha mantenuto le distanze: solo una stretta di mano, fredda e formale.

Vecchie ruggini mai dimenticate

Il gesto di Messi non sembra casuale. Durante i Mondiali del 2022 in Qatar, in seguito all’eliminazione del Portogallo contro il Marocco, Pepe si era scagliato duramente contro l’arbitro argentino Facundo Tello, accusandolo di favoritismi verso l’Albiceleste: “È inaccettabile che un argentino arbitri la nostra partita dopo le lamentele di Messi contro l’Olanda. Dopo oggi, possono già consegnare il titolo all’Argentina.”

Parole pesanti, a cui aveva poi aggiunto una provocazione: “Scommetto tutto quello che ho che vinceranno il Mondiale.”

