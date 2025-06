Inter, Taremi bloccato dal conflitto tra Israele e Iran: Chivu in emergenza al Mondiale per club

Lo spazio aereo persiano è chiuso a causa dei bombardamenti dell’aviazione di Tel Aviv, il centravanti non può volare negli Usa: il tecnico ha solo due punte a disposizione

Inizia con un’emergenza in attacco l’avventura di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter: Mehdi Taremi è bloccato in patria a causa del conflitto scoppiato tra Israele e Iran e non si sa quando potrà raggiungere gli Stati Uniti. Al tecnico restano solo due punte per il Mondiale per club.

Inter in emergenza nel Mondiale per club

Al timone dell’Inter da appena 5 giorni, Cristian Chivu è già chiamato a gestire la sua prima emergenza da allenatore nerazzurro. I vice-campioni d’Italia e d’Europa sono infatti a corto di attaccanti per il Mondiale per club, manifestazione in cui esordiranno nella notte italiana tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno, nella gara di Los Angeles contro i messicani del Monterey: Mehdi Taremi è bloccato in Iran e non si sa quando potrà raggiungere i compagni di squadra negli Stati Uniti.

Taremi bloccato dal conflitto tra Israele e Iran

A fermare Taremi il conflitto scoppiato tra Israele e Iran, con i bombardamenti da parte dell’aviazione israeliana su Teheran di due notti fa e la risposta su Tel Aviv firmata da quella iraniana. Lo spazio aereo sull’Iran è stato chiuso: nessun volo in partenza o in arrivo, il che vuol dire che Taremi, rifugiatosi in un luogo sicuro, non potrà prendere l’aereo e volare negli Usa dall’Inter.

Inter, Chivu a corto di attaccanti

Chivu si ritrova così ad affrontare una vera e propria emergenza attacco. Dopo aver svincolato Marko Arnautovic e Joaquin Correa, entrambi in scadenza di contratto, l’Inter aveva deciso di puntare su Taremi e Lautaro Martinez nelle prime gare del Mondiale per club, dato che Marcus Thuram non è ancora al meglio dopo le fatiche della parte di finale di stagione.

Indisponibili anche Pio Esposito (ha accusato un problema al ginocchio durante i playoff di B tra Spezia e Cremonese) e Valentin Carboni, non al meglio dopo il grave infortunio al ginocchio. In questo momento, dunque, l’unico attaccante in buona forma a disposizione di Chivu è Sebastiano Esposito, con Lautaro che sarà costretto agli straordinari accanto a lui e Thuram utilizzabile solo per qualche scampolo di partita.