Inter, in 33 al Mondiale per Club ma poi Chivu perderà pezzi: da Frattesi a Calhanoglu, chi può partire

Nerazzurri già negli States in vista del debutto contro i messicani del Monterrey. Chivu guida un organico destinato a cambiare tanto una volta finito il torneo

L’Inter è atterrata negli States, pronta a iniziare l’avventura al Mondiale per Club con Chivu in panchina. Sono 33 i calciatori convocati per la rassegna che scatterà nella notte di mercoledì 18 giugno a Pasadena, quando i nerazzurri affronteranno all’esordio i messicani del Monterrey. Ma, una volta terminato il torneo, la rosa sarà profondamente modificata. Da Frattesi a Calhanoglu: ecco chi può salutare la Pinetina.

Inter, la lista dei 33 al Mondiale per Club

La finestra speciale di mercato ha consentito al club di viale della Liberazione di piazzare subito due colpi prospettici: Sucic e Luis Henrique. Ma al Mondiale ci saranno anche giovani di enorme talento come i fratelli Salvatore e Francesco Pio Esposito, che hanno fatto benissimo in Serie B.

In totale la lista dei convocati conta 33 calciatori, ma non tutti hanno la garanzie di rimanere agli ordini di Chivu una volta calato il sipario sull’esperienza a stelle e strisce, che vede l’Inter nel Gruppo E con Monterrey, River Plate e Urawa Reds.

La lista dei convocati:

Portieri: 1 Yann Sommer, 12 Raffaele Di Gennaro, 13 Josep Martinez, 40 Alessandro Calligaris.

1 Yann Sommer, 12 Raffaele Di Gennaro, 13 Josep Martinez, 40 Alessandro Calligaris. Difensori : 2 Denzel Dumfries, 6 Stefan De Vrij, 15 Francesco Acerbi, 28 Benjamin Pavard, 30 Carlos Augusto, 31 Yann Bisseck, 32 Federico Dimarco, 36 Matteo Darmian, 42 Tomas Palacios, 48 Gabriele Re Cecconi, 58 Matteo Cocchi, 95 Alessandro Bastoni.

: 2 Denzel Dumfries, 6 Stefan De Vrij, 15 Francesco Acerbi, 28 Benjamin Pavard, 30 Carlos Augusto, 31 Yann Bisseck, 32 Federico Dimarco, 36 Matteo Darmian, 42 Tomas Palacios, 48 Gabriele Re Cecconi, 58 Matteo Cocchi, 95 Alessandro Bastoni. Centrocampisti: 7 Piotr Zielinski, 8 Petar Sucic, 11 Luis Henrique, 16 Davide Frattesi, 20 Hakan Calhanoglu, 21 Kristjan Asllani, 22 Henrikh Mkhitaryan, 23 Nicolò Barella, 52 Thomas Berenbruch, 59 Nicola Zalewski.

7 Piotr Zielinski, 8 Petar Sucic, 11 Luis Henrique, 16 Davide Frattesi, 20 Hakan Calhanoglu, 21 Kristjan Asllani, 22 Henrikh Mkhitaryan, 23 Nicolò Barella, 52 Thomas Berenbruch, 59 Nicola Zalewski. Attaccanti: 9 Marcus Thuram, 10 Lautaro Martinez, 45 Valentin Carboni, 49 Giacomo De Pieri, 70 Sebastiano Esposito, 94 Francesco Pio Esposito, 99 Mehdi Taremi.

Chi può partire dopo il Mondiale: la situazione di Frattesi

Arnautovic e Correa hanno già salutato, mentre altri potrebbero anche non disfare la valigia al ritorno dal Mondiale. Particolarmente delicata è la situazione di Davide Frattesi, i cui mal di pancia sono da tempi noti alla società.

A 25 anni l’ex Sassuolo ha una voglia matta di consacrarsi giocando con continuità, dopo essere stato utilizzato da Inzaghi come arma a cui ricorrere a partita in corso. Conte lo accoglierebbe molto volentieri a Napoli, ma nelle ultime ore è emerso anche l’interesse della Juventus. L’Inter lo valuta 40 milioni, non proprio bruscolini. Ma la volontà del calciatore potrebbe risultare determinante.

Un big a rischio cessione: occhio a Calhanoglu

Nelle due ultime stagioni Calhanoglu ha sempre rispedito al mittente le offerte milionarie che gli erano state recapitate dall’Arabia Saudita. Ma questa volta il no del turco non è affatto così scontato. Con il contratto in scadenza nel 2027, il 31enne regista ex Milan e Bayer Leverkusen sembra interessato al trasferimento in Saudi Pro League, magari proprio all’Al Hilal di Simone Inzaghi.

Come per Frattesi, anche nel caso di Calha la valutazione dell’Inter si attesta sui 40 milioni. Marotta e Ausilio hanno già individuato il sostituto: Nicolò Rovella della Lazio, che ha una clausola rescissoria di 55 milioni di euro.

Gli altri calciatori sul piede di partenza

Da valutare Acerbi, pretoriano di Inzaghi, e Darmian. Si proverà a monetizzare con Asllani e Bisseck, che ha numerosi estimatori, mentre in bilico ci sono Zielinski e Taremi.

Quindi, il capitolo giovani. Verso il prestito Palacios, Valentin Carboni e i fratelli Esposito. Per Francesco Pio potrebbero spalancarsi le porte della Serie A, mentre Salvatore è richiesto da Pippo Inzaghi a Palermo.