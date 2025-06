Inter, nuovo sfogo di Frattesi e rottura vicina: “Un anno di sacrifici buttato”

Frattesi rompe il silenzio dopo la disfatta col PSG: il centrocampista sfoga tutta la sua rabbia e lascia presagire ad un addio sul mercato

La nottata non è passata. In casa Inter non sono bastate 24 ore per riprendersi dallo choc del crollo in finale di Champions League contro il Psg. Tra i più delusi c’è Frattesi. Il giocatore era stato già protagonista di una mini-lite a caldo con Inzaghi, quando gli aveva chiesto i motivi del mancato ingresso in campo a muso duro. Ora il giocatore è tornato sulla disfatta di Monaco anche con un lungo e polemico post sui social, sfogando tutta la sua delusione.

Frattesi: “Avrei voluto lottare con i miei fratelli”

Frattesi ha voluto rivolgersi ai tifosi interisti. Parole cariche sia di emozione che di rammarico per non aver potuto dare il proprio contributo sul campo:

“Non me lo aspettavo , non ce lo aspettavamo. Un anno di sacrifici , sudore , allenamenti , ritiri , viaggi , rientri di notte a orari improbabili per poi veder svanire tutto in un attimo… In questo viaggio abbiamo vissuto delle emozioni incredibili che rimarranno impresse nella mia mente. Ieri avrei voluto essere lì dentro a combattere con i miei fratelli , e il fatto di non averlo potuto fare fa male. In questi mesi credo di aver capito al 100% cosa voglia dire essere interista , ne sono sicuro. Mi avete dato una mano, siete stati dalla mia parte nel momento più difficile della mia vita , anche quando in campo non giravo , quando non ero il Davide carico e sorridente di sempre. Non mi avete giudicato e mi siete stati accanto come dei fratelli maggiori… non lo dimenticherò mai.”

Aggiunge Frattesi nel post: “Questa sconfitta farà male per un po’ , probabilmente il soffitto rimarrà il mio migliore amico per qualche giorno , consapevole che abbiamo deluso molte persone, noi stessi in primis. Forza INTER, SEMPRE!”

Ed infine: “Per chi c’era , per chi non c’è più, per chi non molla , per chi si rialza e per chi quando cade torna per prendersi tutto. Vi voglio bene davvero.”

Delusione e rabbia: il confronto con Inzaghi

Frattesi non ha digerito l’esclusione dalla finale. Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, con gol decisivi nella fase a eliminazione diretta contro Bayern Monaco e Barcellona, il centrocampista si aspettava un ruolo almeno parziale nella sfida più importante. Il mancato impiego ha provocato ulteriori tensioni con il tecnico, con cui si sarebbe confrontato duramente nel post-partita.

Silenzio nerazzurro: parla solo Frattesi

Nel frattempo, l’ambiente interista è rimasto in silenzio. Dopo il rientro della squadra a Malpensa nella mattina di domenica 1 giugno, nessuno si è ancora espresso ufficialmente. Pochi tifosi ad accogliere la squadra, nessuna dichiarazione sui social da parte dei protagonisti, fatta eccezione proprio per Frattesi che ha scelto di metterci la faccia e di aprire quindi ad un possibile addio.

Frattesi, il futuro è un punto interrogativo

Adesso il destino di Frattesi all’Inter sembra legato indissolubilmente a quello di Simone Inzaghi. Il tecnico è corteggiato dall’Arabia Saudita, con una proposta milionaria sul tavolo e una decisione attesa entro martedì. Se dovesse restare, Frattesi potrebbe prendere in considerazione l’addio. Su di lui ci sono già diversi club italiani, con la Roma e il Napoli già in prima fila: un ritorno nella Capitale o nella città neo Campione di Italia non è da escludere.