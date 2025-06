Inter, per Inzaghi questa volta il Tapiro è gigante: e ci scappa l'incidente. La reazione sul futuro in Arabia

La Champions, dopo lo scudetto: l'euroflop costa un nuovo Tapiro all'allenatore dell'Inter, il secondo in pochi giorni. "La sconfitta fa male, ma il PSG ha meritato"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Dopo il flop in Champions, Simone Inzaghi chiude la stagione con zero tituli e due Tapiri. Già, l’allenatore dell’Inter è stato di nuovo raggiunto da Valerio Staffelli, che questa volta gli ha consegnato un Tapiro gigante, il secondo in pochi giorni. Con tanto di incidente.

Inter, Inzaghi ancora una volta attapirato

Per l’Inter poteva essere una stagione trionfale, invece è passata dall’obiettivo triplete a un’annata da zero titoli. L’euro-disfatta di Monaco di Baviera contro il Paris Saint-Germain ha infranto i sogni di gloria del popolo nerazzurro: un’occasione troppo ghiotta per Valerio Staffelli, che è tornato a far visita a Simone Inzaghi per la seconda volta in pochi giorni.

L’inviato di Striscia la Notizia aveva già consegnato un Tapiro d’Oro in occasione dello scudetto perso a favore del Napoli e, ora, ha raggiunto nuovamente il tecnico per un riconoscemento speciale.

Staffelli, il Tapiro gigante e l’incidente

Il 5-0 subito dalla squadra di Luis Enrique rappresenta la peggior sconfitta di sempre in una finale di Champions. Per un risultato del genere, ecco un Tapiro d’eccezione. Sì, Staffelli si è presentato da Inzaghi con un ‘premio’ extra large, che ha causato anche un singolare incidente.

Come riferito dal sito di Striscia la Notizia nelle anticipazioni del servizio che andrà in onda domani (lunedì 2 giugno) su Canale 5 a partire dalle 20:35, il Tapiro gigante si è incastrato tra il garage e l’auto dell’allenatore, ancora piuttosto scosso per l’epilogo della partita che avrebbe potuto cambiare il corso della stagione dell’Inter.

La reazione di Inzaghi e cosa ha detto sull’Arabia

“Siamo andati male. Oggi non ho tanta voglia di parlare. Sono sempre stato sportivo: la sconfitta fa male, ma la accettiamo. Siamo arrivati in finale di Champions, ancora più convinti. Il PSG è una squadra forte, ha meritato di vincere”. Queste le parole di Inzaghi, attapirato per la sesta volta da Striscia.

Staffelli ha anche provato a estorcere informazioni sul futuro del tecnico, ma Simone ha dribblato le domande facendo scena muta. Chiarezza in merito sarà fatta solo dopo l’incontro col presidente Marotta in programma nei prossimi giorni. Il club è pronto a continuare insieme, ma l’allenatore potrebbe decidere di accettare la corte milionaria dell’Al Hilal.