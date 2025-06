Inter, la medaglia data da Luis Enrique e il triste ritorno: cosa è successo a Malpensa

Il tecnico del Psg ha platealmente applaudito i nerazzurri che hanno dimostrato di saper perdere, all'aeroporto solo musi lunghi e pochissimi tifosi

C’è chi getta via la medaglia d’argento un secondo dopo che gli è stata messa sul collo, chi si rifiuta di partecipare alla premiazione dell’avversario e se ne fugge negli spogliatoi, chi neanche scambia la maglia con il rivale che l’ha battuto: sono scene consuete dopo una finale ma ieri l’Inter, nonostante il cappotto subìto dal Psg, ha dimostrato almeno di aver conservato fair-play, rispetto e dignità.

La reazione dell’Inter durante i festeggiamenti del Psg

Mentre Kvara, Donnarumma e compagni cantavano e ballavano sul campo, dopo aver alzato al cielo la coppa dalle grandi orecchie, tutti i giocatori dell’Inter sono rimasti sul terreno di gioco, in silenzio, hanno inghiottito dolore e delusione ma senza alcuna mancanza di rispetto verso il Psg.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il gesto di Luis Enrique

Così mentre i parigini sollevavano il trofeo, l’allenatore Luis Enrique – accortosi del comportamento dei rivali – si è voltato verso gli avversari e li ha applauditi con convinzione. In conferenza stampa, il tecnico spagnolo ha spiegato così quel momento di fair play: “Voglio sottolineare una scena che è molto difficile da vedere al termine di una finale, quando ritiri il trofeo. Voglio elogiare l’Inter in modo assoluto: tutti i giocatori e tutto lo staff sono rimasti ad aspettare con rispetto, in campo, fino a quando abbiamo finito di festeggiare.

Nonostante il dolore per la sconfitta hanno scelto di rimanere lì. Penso sia una grande lezione per i bambini, nella vita e nel calcio si vince e si perde. Bisogna anche saper perdere, a questo mondo ci sono persone che sanno solo vincere. No: bisogna mostrare rispetto al rivale anche quando si perde, come ha fatto l’Inter. Li ringrazio per questo”.

Il triste rientro a Milano

Una piccola medaglia sul petto dell’Inter, insomma, prima del triste rientro a Milano. La squadra è atterrata stamattina a Malpensa poi è salita sul pullman che l’aspettava fra il Terminal 1 e il Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa, dove erano pronte decine di auto della polizia a scortarlo ma non ce n’era bisogno. Deserto l’hub milanese (a differenza di quanto accaduto a Parigi con scontri, morti e feriti), solo 3-4 tifosi ad aspettare i vice-campioni d’Europa. Nessuna contestazione e nessuna esultanza, solo musi lunghi dentro e fuori il pullman.