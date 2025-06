Inter, che succede se Inzaghi va via? Chi può venire e dove andrà Simone

La batosta subita in Champions potrebbe spingere Inzaghi all'addio: Al Hilal in pressing. I tre allenatori nel mirino di Marotta per un nuovo ciclo

La verità è che una batosta del genere non era stata messa in preventivo. E rischia di capovolgere scenari e strategie. Il 5-0 subito dal PSG a Monaco di Baviera è la peggior sconfitta di sempre in una finale di Champions, una macchia che allontana Simone Inzaghi dall’Inter, nonostante il tentativo del presidente Marotta di (provare a) rasserenare l’ambiente nerazzurro ribadendo la fiducia della società al tecnico. Ecco su chi potrebbe fiondarsi il club di viale della Liberazione se l’ex Lazio decidere di andare via.

Inter, si decide il futuro di Inzaghi: lo scenario

Nei giorni che hanno preceduto la finale Inzaghi aveva dribblato ogni domanda legata al futuro: “Sarebbe folle parlarne ora. Subito dopo la partita ci siederemo con la società e parleremo come abbiamo sempre fatto per il bene dell’Inter. Io sto benissimo qui”. Ma dopo l’umiliazione subita a Monaco da Baviera dallo straripante PSG di Luis Enrique, Simone potrebbe decidere di porre fine alla sua avventura in nerazzurro.

Con un epilogo amaro e una stagione da zero tituli. Se Marotta ha assicurato che la sconfitta non cambia la valutazione sull’allenatore (“ha un anno di contratto e ha dimostrato di essere all’altezza del ruolo”), il tecnico ha detto di non sapere se sarà ancora sulla panchina dell’Inter per il Mondiale per il Club che inizierà tra poco meno di due settimane negli Stati Uniti.

Quale potrebbe essere la nuova squadra di Inzaghi

Non è un mistero, ormai, che sulle tracce di Inzaghi ci sia l’Al Hilal. Anzi, in Arabia Saudita danno per scontato l’arrivo a Riad dell’ex Lazio. D’altronde, lo stesso allenatore ha ammesso di aver ricevuto offerte dalla Saudi Pro League. L’offerta è faraonica: 25 milioni a stagione per due anni di contratto. Da subito. A partire dal Mondiale per Club.

Gli squali sono stati inseriti nel Gruppo H con Real Madrid, Salisburgo e Pachuca e non intendono recitare il ruolo di comparsa nella neonata competizione voluta dalla Fifa. Per questo motivo puntano a convincere Inzaghi non solo con un’offerta da mille e una notte, ma pure con acquisti top. Su tutti, quello di Osimhen.

L’Inter a caccia di un’alternativa: i nomi

Se dovesse consumarsi il divorzio dal tecnico piacentino, bisognerebbe individuare il profilo giusto per ripartire con un nuovo ciclo. Il possibile addio di Inzaghi è il motivo per cui Napoli e Milan hanno avuto fretta di risolvere la grana panchina: tolto Allegri dal mercato, serve trovare un nome credibile.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Marotta potrebbe fiondarsi su un allenatore emergente come Fabregas, De Zerbi o Chivu. Per i primi due, però, è dura: Cesc ha annunciato che continuerà a Como, mentre l’ex Sassuolo si è lasciato alle spalle attriti e frizioni e, come comunicato dal suo club in una nota ufficiale, non dovrebbe muoversi da Marsiglia.

