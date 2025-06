Mondiale per club, Los Angeles l’ultima squadra: con Juventus e Inter chi ci arriva a pezzi: orari e calendario

Finita la Champions League è tempo di pensare alla prima edizione del nuovo torneo FIFA. Ecco i dettagli della manifestazione pronta finalmente al via

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Archiviata la finale di Champions League, possiamo ora concentrarci sulla prima edizione del Mondiale per club della FIFA. L’ultima squadra ad accedere alla manifestazione – che include pure Juventus ed Inter – è il Los Angeles. Adesso il quadro è finalmente completo per un torneo che affascina pur capitando in un periodo in cui le formazioni europee non potranno evidentemente essere al meglio.

Il Los Angeles si aggiunge alla comitiva

Ultima chiamata per il Mondiale per club: sale sulla locomotiva il Los Angeles che batte in rimonta i messicani del Club America per 2-1. Il rigore trasformato da Brian Rodriguez è infatti solamente un’illusione: Igor Jesus pareggia proprio a ridosso del 90esimo e poi Bouanga completa la festa ai tempi supplementari. Festeggiano i californiani e con loro anche le stelle Lloris e Giroud: l’ex Milan è stato protagonista di un assist.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il quadro è ora al completo

Con l’aggiunta del Los Angeles arriviamo a 32 squadre. Il numero perfetto per cominciare. Si delineano così tutti i gironi che compongono la manifestazione:

Gruppo A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGI)

Inter Miami (USA)

Gruppo B

PSG (FRA)

Atletico Madrid (SPA)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (USA)

Gruppo C

Bayern Monaco (GER)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Gruppo D

Flamengo (BRA)

ES Tunis (TUN)

Chelsea (ENG)

Los Angeles FC (USA)

Gruppo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Inter (ITA)

Gruppo F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (GER)

Ulsan (KOR)

Mamelodi Sundowns (SAF)

Gruppo G

Manchester City (ENG)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (UAE)

Juventus (ITA)

Gruppo H

Real Madrid (SPA)

Al Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

Salisburgo (AUT)

Il calendario del torneo

Si comincia il 15 giugno mentre la finale è prevista al MetLife Stadium il 13 luglio 2025. Per l’Inter l’esordio sarà contro i messicani del Monterrey con la Juventus che invece romperà il ghiaccio contro l’Al-Ain.

Le date della fase a gironi (ora italiana)

Al Ahly-Inter Miami, 15 giugno ore 02.00 a Miami

Bayern Monaco-Auckland City, 15 giugno ore 18.00 a Cincinnati

PSG-Atletico Madrid, 15 giugno ore 21.00 a Los Angeles

Palmeiras-Porto, 16 giugno ore 00.00 a New York

Botafogo-Seattle Sunders, 16 giugno ore 04.00 a Seattle

Chelsea-LAFC, 16 giugno ore 21.00 ad Atlanta

Boca Juniors-Benfica, 17 giugno ore 00.00 a Miami

Flamengo-Esperance, 17 giugno ore 03.00 a Philadelphia

Monterrey-Inter, 18 giugno ore 03.00 a Los Angeles

Fluminense-Borussia Dortmund, 17 giugno ore 18.00 a New York

Ulsan-Mamelodi Sundowns, 17 giugno ore 18.00 a Orlando

River Plate-Urawa, 17 giugno ore 21.00 a Seattle

Pachuca-Salisburgo, 19 giugno ore 00.00 a Cincinnati

Real Madrid-Al Hilal, 18 giugno ore 21.00 a Miami

Manchester City-Wydad, 18 giugno ore 18.00 a Philadelphia

Al Ain-Juventus, 19 giugno ore 03.00 a Washington

Inter Miami-Porto, 19 giugno ore 21.00 ad Atlanta

PSG-Botafogo, 20 giugno ore 03.00 a Los Angeles

Palmeiras-Al Ahly, 19 giugno ore 18.00 a New York

Seattle Sunders-Atletico Madrid, 20 giugno ore 00.00 a Seattle

Bayern Monaco-Boca Juniors, 21 giugno ore 03.00 a Miami

Benfica-Auckland City, 20 giugno ore 18.00 a Orlando

Flamengo-Chelsea, 20 giugno ore 20.00 a Philadelphia

LAFC-Esperance, 20 giugno ore 22.00 a Nashville

Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund, 21 giugno ore 18.00 a Cincinnati

River Plate-CF Monterrey, 22 giugno ore 03.00 a Los Angeles

Fluminense-Ulsan, 22 giugno ore 00.00 a New York

Inter-Urawa, 21 giugno ore 21.00 a Seattle

Manchester City-Al Ain, 23 giugno ore 03.00 ad Atlanta

Real Madrid-Pachuca, 22 giugno ore 21.00 a Charlotte

Juventus-Wydad, 22 giugno ore 18.00 a Philadelphia

Salisburgo-Al Hilal, 23 giugno ore 00.00 a Washington

Atletico Madrid-Botafogo, 23 giugno ore 21.00 a Los Angeles

Inter Miami-Palmeiras, 24 giugno ore 03.00 a Miami

Porto-Al Ahly, 24 giugno ore 03.00 a New York

Seattle Sounders-PSG, 23 giugno ore 21.00 a Seattle

Benfica-Bayern Monaco, 24 giugno ore 21.00 a Charlotte

Auckland City-Boca Juniors, 24 giugno ore 21.00 a Nashville

Esperance-Chelsea, 25 giugno ore 03.00 a Philadelphia

LAFC-Flamengo, 25 giugno ore 03.00 a Orlando

Borussia Dortmund-Ulsan, 25 giugno ore 21.00 a Cincinnati

Urawa-CF Monterrey, 26 giugno ore 03.00 a Los Angeles

Mamelodi Sundowns-Fluminense, 25 giugno ore 21.00 a Miami

Inter-River Plate, 26 giugno ore 03.00 a Seattle

Al Hilal-Pachuca, 27 giugno ore 03.00 a Nashville

Juventus-Manchester City, 26 giugno ore 21.00 a Orlando

Salisburgo-Real Madrid, 27 giugno ore 03.00 a Philadelphia

Wydad-Al Ain, 26 giugno ore 21.00 a Washington

Mondiale per club: come cambia il mercato

In vista del torneo, è stata predisposta una sessione di calciomercato ad hoc. Si comincia proprio oggi: è già possibile ufficializzare nuovi arrivi. La scadenza è fissata per il 10 giugno. Le 32 squadre dovranno presentare alla Fifa prima della competizione una lista di 50 giocatori “pre-convocati”. Alla data di inizio invece i club devono far presente una lista definitiva di almeno 26 e massimo 35 giocatori (minimo 3 portieri). Solo 26 calciatori saranno convocabili per ogni singola partita.

Come arrivano Juventus ed Inter

Il calcio italiano non arriva in grande spolvero alla kermesse. La Juventus è alle prese con una rivoluzione societaria e con un allenatore sfiduciato. In questi giorni i bianconeri dovranno provare a trattenere i vari giocatori in prestito. Kostic e Rugani saranno aggiunti al gruppo. L’Inter, invece, è uscita con le ossa rotte dalla finale di Champions League. Andrà chiarito in questi giorni il futuro di Simone Inzaghi, tecnico ormai in bilico.