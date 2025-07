Serie C: giovedì la presentazione dell'US Brescia di Pasini, ma Cellino non molla e prepara l'ultimo colpo di teatro

Il nuovo corso biancazzurro partirà questo giovedì. L'ex patron del Cagliari nel frattempo prova a iscrivere una squadra in Eccellenza

Dottor Jekyll e Mr Hyde. Si può riassumere con il romanzo di Robert Louis Stevenson la situazione che sta attraversando la città di Brescia in queste ultime settimane. Se da una parte, giovedì nascerà l’Unione Sportiva Brescia sotto la guida dell’imprenditore di Feralpi Group Giuseppe Pasini che prenderà parte al prossimo campionato di Serie C, dall’altra parte Massimo Cellino sembra intenzionato a iscrivere una nuova squadra in Eccellenza, alla luce della cessione camerale del BSFC. Insomma è l’ennesimo colpo di teatro dell’ex proprietario del Cagliari con il fine di mettere il bastone tra le ruote, ancora una volta, al popolo biancazzurro.

Pasini pronto a presentare l’US Brescia

Nella giornata di giovedì, la matricola della Feralpisalò verrà cambiata in Unione Sportiva Brescia. La nuova realtà, inoltre, dal Turina si sposterà al Mario Rigamonti. L’ufficialità non c’è ancora, come si evince da un comunicato di sabato scorso emesso dalla Feralpisalò : «Le decisioni assunte e votate all’unanimità nell’assemblea dei soci saranno rese note nei prossimi giorni a seguito dell’espletamento delle formalità previste dall’istanza FIGC». Il nuovo Brescia dovrebbe quindi nascere giovedì 17 luglio con il ritiro che è stato già fissato a Piamborno per domenica 20 (partenza in serata, prima seduta ufficiale lunedì). Il primo a svolgere le tradizionali visite mediche è stato Aimo Diana (bresciano e confermato dopo l’ottima stagione con i leoni del Garda) che una volta concluse avrebbe dichiarato: “Sono carico, non vedo l’ora di iniziare. Forza Brescia”. Insomma un altro indizio che porta in quella direzione: la città di Brescia, dopo la retrocessione a tavolino, avrà ancora una squadra nei professionisti.

Le prime mosse di mercato

L’US Brescia, inoltre, è pronto a presentare anche le prime novità di mercato. Al timone è stato confermato Aimo Diana; mentre il vice sarà Emanuele Filippini (bresciano doc e bandiera biancazzurra). Per quanto riguarda, invece, gli innesti tutto fatto per Guglielmotti, Hergeligiu, De Francesco e Fogliata (l’unico rimasto del vecchio corso bresciano). In ritiro a Piamborno anche Letizia e Cisco; mentre è in dirittura d’arrivo l’acquisto a titolo definitivo di “Ice-man” Sorensen. Il diesse Andrea Ferretti, inoltre, resta vigile sulla De Maria e Cazzadori, due grandi obiettivi del quotato Vicenza.

L’ultimo colpo di teatro di Massimo Cellino

Se Giuseppe Pasini è il Dottor Jekyll del romanzo di Stevenson, Massimo Cellino è l’altra faccia della medaglia. L’ex numero uno del Cagliari, infatti, non ha nessuna intenzione di defilarsi in questo modo. Secondo le ultime ricostruzioni fatte da Giornale di Brescia e Bresciaoggi, infatti, l’imprenditore sardo ha di fatto effettuato una separazione di rami d’azienda; insomma avrebbe costruito una SRL nella quale far confluire i crediti; mentre la Spa è stata mandata in liquidazione. Cellino starebbe quindi tentando di iscrivere una nuova squadra in Eccellenza appunto col nuovo ramo d’azienda (con sede a Torbole); una situazione grottesca che complica il nuovo corso biancazzurro.