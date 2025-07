Chi è Matthias Verreth, il centrocampista del Bari: gli esordi con Eindhoven, il Brescia e la famiglia con Seli e il lutto

Il giocatore ha esordito in Italia con il Brescia dopo una lunga trafila in Olanda e poi Danimarca: la notizia del grave lutto che lo ha colpito ha sconvolto tutti

La tragedia attraversata da Matthias Verreth, 27enne giocatore del Bari, ha sconvolto i compagni che condividevano con lui questi giorni in ritiro. La decisione di partire immediatamente da Roccaraso, dove si trovava, è stata inevitabile e lo stesso presidente Luigi De Laurentiis si è prodigato colpito al pari di chiunque altro dal lutto ingiusto subito dal centrocampista che ha perso suo figli, 14 mesi appena.

Matthias Verreth, il lutto in ritiro

Verreth si trovava a Roccaraso, con il Bari, la squadra che lo aveva accolto e con la quale stava preparando la nuova stagione quando è stato raggiunto dalla notizia, devastante, di quanto era accaduto al suo secondogenito in Belgio, suo Paese di origine.

Centrocampista centrale, regista specializzato nei calci di punizione, il giocatore belga è nato a Herentals, in Belgio, nel febbraio 1998, Verreth si trasferisce giovanissimo in Olanda, a Eindhoven per intraprendere la carriera.

Gli inizi della carriera

Come altri ragazzi, prova a esprimere il suo talento nelle giovanili del Psv Eindhoven, società solida e competitiva che nel proprio vivaio ha un tesoretto che porta a individuare spesso talenti dal futuro potenziale storicamente più attente al settore giovanile. Il suo esordio avviene proprio con la maglia del Psv, unica presenza collezionata per il belga con la maglia del club olandese.

Dopo quell’unica presenza, nel 2019 incomincia la sua carriera in giro per le società del Nord Europa fino all’approdo in Italia. Indossa la maglia del Beveren in Belgio, con cui colleziona 22 presenze, poi passa al Kolding If – club danese – in prestito per far ritorno poi alla squadra belga e essere ingaggiato dall’Eindhoven (seconda squadra della città) e il Willem II, tra il 2022 e il 2024 quando arriva l’occasione di trasferirsi in Italia.

L’arrivo al Brescia

Con la società di Massimo Cellino, allora, Verreth ha l’occasione di farsi notare anche in Italia e di mettersi alla prova centrando di fare un salto di qualità. Con le Rondinelle gioca 32 partite, da titolare, e segna anche quattro gol, tre su punizione confermando la sua qualità.

Il 26 giugno 2024 viene acquistato a titolo definitivo dal Brescia, in Serie B: esordio l’11 agosto 2024, nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Venezia, ma segna la sua prima rete con il Brescia il 30 settembre 2024, alla settima giornata contro la Cremonese su calcio di punizione.

Il 13 maggio 2025, nella partita contro la Reggiana dell’ultimo turno di campionato, segna il gol decisivo che vale la salvezza del Brescia. La vicenda societaria che abbiamo approfondito e che chiude un ciclo per il Brescia così come lo abbiamo conosciuto, fa saltare piani e contratti e il centrocampista si ritrova svincolato a seguito del fallimento della società lombarda.

Il 16 luglio firma un contratto triennale con il Bari, in Serie B ed è proprio quando si trova in ritiro che si consuma il dramma della perdita, assurda e tragica, del suo secondogenito.

Il matrimonio e la famiglia

Dalle poche informazioni relative alla sua sfera privata, il centrocampista è sposato con Séli Muyabo, interior designer e impegnata in uno studio. Verreth aveva chiesto alla sua storica compagna di sposarlo nel 2020, matrimonio celebrato alle Baleari, ad Ibiza, nel giugno 2023 quando erano già genitori della primogenita Amelia Madelyn, mentre meno di un anno dopo arriverà Elliot Charles.

Proprio la moglie del giocatore era in Belgio con i suoi bambini, quando il più piccolo che pare avesse contratto un virus era stato ricoverato durante il ritiro del padre, con il Bari.