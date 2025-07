Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 16 luglio 2025: Norvegia-Italia donne e il Tour

Scopri tutti gli appuntamenti sportivi di oggi in diretta sulle principali emittenti italiane

La giornata odierna è ricca di appuntamenti per gli appassionati di calcio femminile, ciclismo, pallanuoto maschile e tennis. Le principali competizioni internazionali si susseguono lungo tutto l’arco della giornata, offrendo dirette su emittenti sia pay che gratuite. In particolare, il calcio femminile celebra una sfida di grande interesse nei Europei Svizzera 2025, con la partita tra Norvegia e Italia in onda su Rai 1. Sul fronte del ciclismo, il prestigioso Tour de France propone la sua 11a tappa Tolosa-Tolosa con copertura televisiva su Eurosport e Rai 2, entrambe gratuite. La pallanuoto maschile nei Mondiali di Singapore 2025 vede impegnate le squadre nazionali con diverse partite che verranno trasmesse in contemporanea su Sky Sport 1, Sky Sport Mix e Rai Sport, offrendo così un’ampia scelta di canali per seguire le sfide di Italia, Grecia, Serbia, Spagna e altri. Infine il tennis presenta incontri del circuito ATP 250 Los Cabos e combinazioni ATP & WTA, con molteplici trasmissioni su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1. Un’intera giornata di sport attende gli spettatori, con opzioni per tutti i gusti sia in chiaro che a pagamento.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio femminile

21:00 Europei Svizzera 2025, Norvegia-Italia (Rai 1 – gratis)

Ciclismo

13:00 Tour de France, 11a tappa Tolosa-Tolosa (Eurosport – gratis)

13:00 Tour de France, 11a tappa Tolosa-Tolosa (Eurosport – gratis)
14:55 Tour de France, 11a tappa Tolosa-Tolosa (Rai 2 – gratis)

Pallanuoto maschile

07:45 Mondiali Singapore 2025, Italia-Sudafrica (Sky Sport 1 – pay)

07:45 Mondiali Singapore 2025, Italia-Sudafrica (Sky Sport 1 – pay)
07:45 Mondiali Singapore 2025, Italia-Sudafrica (Rai Sport – gratis)

07:45 Mondiali Singapore 2025, Italia-Sudafrica (Sky Sport Mix – pay)

10:00 Mondiali Singapore 2025, Serbia-Romania (Sky Sport 1 – pay)

10:00 Mondiali Singapore 2025, Serbia-Romania (Sky Sport Mix – pay)

11:35 Mondiali Singapore 2025, Grecia-Croazia (Sky Sport 1 – pay)

11:35 Mondiali Singapore 2025, Grecia-Croazia (Rai Sport – gratis)

11:35 Mondiali Singapore 2025, Grecia-Croazia (Sky Sport Mix – pay)

14:45 Mondiali Singapore 2025, Spagna-Ungheria (Sky Sport 1 – pay)

14:45 Mondiali Singapore 2025, Spagna-Ungheria (Rai Sport – gratis)

14:45 Mondiali Singapore 2025, Spagna-Ungheria (Sky Sport Mix – pay)

Tennis

03:30 ATP 250 Los Cabos, 3a giornata (Sky Sport Tennis – pay)

03:30 ATP 250 Los Cabos, 3a giornata (Sky Sport Tennis – pay)
03:30 ATP 250 Los Cabos, 3a giornata (Sky Sport 1 – pay)

06:00 ATP 250 Los Cabos, 2a giornata (Sky Sport 1 – pay)

06:00 ATP 250 Los Cabos, 2a giornata (Sky Sport Tennis – pay)

09:30 ATP & WTA (Sky Sport Tennis – pay)

