Sport oggi in tv, la programmazione di oggi: finale Wimbledon con Sinner e Chelsea-Psg in chiaro

Scopri la programmazione sportiva di oggi con calcio, tennis, motociclismo, ciclismo e tantissimi altri eventi in diretta TV.

La giornata di oggi è ricca di grande sport in televisione, con una varietà di discipline che sapranno accontentare tutti gli appassionati. Dalle emozioni del calcio con il prestigioso Mondiale per club Usa 2025, che vede sfidarsi Chelsea e PSG, fino alle gare di motociclismo sull’impegnativo circuito di Sachsenring dove si disputano Moto3, Moto2 e MotoGP. Chi ama la potenza delle due ruote non potrà perdersi anche la Superbike dal Gran Bretagna. Per gli amanti della fatica sulle due ruote c’è il ciclismo con le tappe in diretta del Tour de France e del Giro d’Italia Women. Molto seguito anche il tennis, con la finale maschile di Wimbledon tra Alcaraz e Sinner e la finale del doppio femminile, trasmesse sui principali canali sportivi. Non mancano poi le intense sfide di pallanuoto femminile ai Mondiali Singapore 2025, che vedono scendere in vasca nazionali di primo livello. La giornata si arricchisce infine con l’atletica leggera, con il meeting di Lignano Sabbiadoro, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di corse e salti. Da mattina a sera, il palinsesto televisivo offre sport a 360 gradi, gratuitamente su Rai e TV8 o a pagamento sulle piattaforme Sky e DAZN, garantendo emozioni per ogni tipo di tifoso.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

19:30 Meeting di Lignano Sabbiadoro (Rai Sport, gratuita)

Calcio

21:00 Chelsea-PSG, Mondiale per club Usa 2025 (Dazn, pay)

Calcio femminile

21:00 Olanda-Francia, Europei Svizzera 2025 (Rai Sport, gratuita)

Ciclismo

13:00 9a tappa Tour de France, Chinon-Chateauroux (Eurosport, gratuita)

Ciclismo Femminile

12:45 8a tappa Giro d’Italia Women, Forlì-Imola (Autodromo Enzo e Dino Ferrari) (Rai Sport, gratuita)

Motociclismo

11:00 Moto3, GP Germania (TV8, gratuita)

Pallanuoto Femminile

07:45 Croazia-Grecia, Mondiali Singapore 2025 (Sky Sport 1, pay)

Tennis

14:00 Finale Doppio Femminile: Ostapenko/Hsieh-Mertens/Kudermetova, Wimbledon (Sky Sport Tennis, pay)

