Sport oggi in tv, la programmazione di oggi: F1 Gp d'Austria e Motogp Gp d'Olanda

Tutti gli eventi sportivi principali trasmessi in diretta TV tra motociclismo, rugby, calcio, ciclismo e altri sport

La giornata sportiva di oggi offre un palinsesto ricco e variegato, con eventi di rilievo in diversi ambiti. Gli appassionati di automobilismo e motociclismo potranno seguire i grandi appuntamenti del Gran Premio d’Austria di Formula 1 e il GP d’Olanda per le categorie Moto3, Moto2 e MotoGP, tutti in diretta su Sky Sport, con diverse frequenze. Anche il rugby sarà protagonista grazie ai Mondiali U20 con tre match importanti, Irlanda-Georgia, Australia-Sudafrica e Nuova Zelanda-Italia, visibili sia su Sky Sport Max sia su Rai Sport. Non mancano poi gli eventi di atletica leggera con gli Europei a Squadre da Madrid, trasmessi da Rai Sport. La giornata si arricchisce inoltre con il calcio, che presenta la gara degli ottavi del Mondiale per club USA 2025 tra Flamengo e Bayern Monaco in diretta su Italia 1. Gli amanti del basket femminile possono seguire le finali dell’EuroBasket su Sky Sport, mentre gli appassionati di ciclismo hanno in programma le gare su strada del Campionato Spagnolo e Francese, trasmesse su Eurosport. Chiude la panoramica la finale di Beach Soccer in coppa Italia, visibile su Sky Sport Calcio. Una giornata ricca di emozioni per tutti gli sportivi, con offerte TV sia pay che gratuite, per non perdersi nessun momento di sport dal vivo.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Atletica Leggera

17:50 Europei a Squadre Madrid 2025 – 4a giornata (Rai Sport, diretta gratuita)

Automobilismo

15:00 Formula 1, GP Austria – Red Bull Ring, 11ª prova (Sky Sport F1, Sky Sport 1 – pay)

Beach Soccer

20:30 Coppa Italia, Finale (Sky Sport Calcio – pay)

Basket Femminile

16:30 EuroBasket, Finale 3°/4° posto (Sky Sport Arena – pay)

EuroBasket, Finale 3°/4° posto (Sky Sport Arena – pay) 19:30 EuroBasket, Finale 1°/2° posto (Sky Sport 1 – pay)

Calcio

22:00 Mondiale per club USA 2025, Flamengo-Bayern Monaco (Italia 1, diretta gratuita)

Ciclismo

10:45 Campionato Spagnolo, Gara in linea F (Eurosport 2, diretta gratuita)

Campionato Spagnolo, Gara in linea F (Eurosport 2, diretta gratuita) 14:15 Campionato Francese, Gara in linea M (Eurosport, diretta gratuita)

Campionato Francese, Gara in linea M (Eurosport, diretta gratuita) 17:15 Campionato Spagnolo, Gara in linea M (Eurosport, diretta gratuita)

Motociclismo

11:00 Moto3, GP Olanda – TT Circuit Assen, 10ª prova (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1 – pay)

Moto3, GP Olanda – TT Circuit Assen, 10ª prova (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1 – pay) 12:15 Moto2, GP Olanda – TT Circuit Assen, 10ª prova (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1 – pay)

Moto2, GP Olanda – TT Circuit Assen, 10ª prova (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1 – pay) 14:00 MotoGP, GP Olanda – TT Circuit Assen, 10ª prova (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1 – pay)

Rugby

18:00 Mondiali U20, Irlanda-Georgia (Sky Sport Max – pay)

Mondiali U20, Irlanda-Georgia (Sky Sport Max – pay) 15:30 Mondiali U20, Australia-Sudafrica (Rai Sport, diretta gratuita)

Mondiali U20, Australia-Sudafrica (Rai Sport, diretta gratuita) 20:30 Mondiali U20, Nuova Zelanda-Italia (Sky Sport Max – pay)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp