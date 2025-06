Monaco: Pogba scoppia a piangere alla firma, cosa gli hanno scritto gli ex compagni della Juve

Il Polpo torna in campo con il Monaco dopo la squalifica per doping, emozionando tifosi e compagni: vuole dimostrare di essere ancora un campione

Paul Pogba è pronto a riprendere in mano la propria vita. Certo, cancellare il passato talvolta può essere un esercizio complicato per cui non basta un semplice colpo di spugna. Ma intanto l’ufficialità del suo approdo al Monaco è sicuramente un inizio incoraggiante. Tra lacrime e commozione, il Polpo ha ricevuto anche il sostegno da parte di alcuni suoi ex compagni della Juventus.

Tra lacrime e speranze: il commovente ritorno del Polpo

Dopo una lunga battaglia legale che ha ridotto la sua squalifica per doping da quattro anni a diciotto mesi, Paul Pogba ha firmato un contratto con il Monaco fino al 2027. Per il centrocampista francese si tratta della sua prima esperienza professionale in patria, dal momento che i suoi unici club erano stati Manchester United e Juventus. Il video della firma, con tanto di lacrime, ha fatto il giro dei social, commuovendo tifosi e addetti ai lavori. A 32 anni il Polpo ha la chance di dimostrare che talento e carriera non sono finiti.

Il sostegno degli ex compagni della Juve

Tra i messaggi più sentiti, ci sono pure quelli di Weston McKennie, Dusan Vlahovic e Timothy Weah, ex compagni di Pogba alla Juventus, che hanno voluto celebrare il suo ritorno con parole di supporto e amicizia. Un segno di quanto il centrocampista resti un punto di riferimento per molti, nonostante le difficoltà recenti. Il Monaco ha inoltre sottolineato il ricco palmarès del Polpo, dai successi in Serie A fino all’Europa League e alla vittoria del Mondiale con la Francia.

Un nuovo capitolo nel Principato per Pogba

Originario della regione di Lagny-sur-Marne, a pochi km dalla capitale Parigi, Pogba riparte dalla Ligue 1, un campionato che gli offre la possibilità di ricostruire la sua immagine. Il Monaco punta su di lui per tornare competitivo e tornare a lottare per i titoli contrastando lo strapotere del PSG. Per il centrocampista è il momento di voltare pagina e ritornare protagonista. Per la prima volta lontano da United e Juve.

A tal proposito, nei giorni scorsi il giocatore aveva raccontato il suo ultimo periodo torinese con parole amare nei confronti della sua vecchia squadra. Pogba avrebbe voluto maggiore sostegno da parte del club, che però lo ha scaricato di netto durante il processo per doping. Una storia d’amore finita male.