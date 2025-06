Juventus, scoppia il caso Vlahovic: il gesto contro Yildiz scatena la bordata di Ravanelli, web in tilt

Nonostante il gol nel finale, Vlahovic è finito sul banco degli imputati dopo la batosta subita dal Manchester City. Ravanelli boccia Dusan, tifosi sono esasperati: "Da vendere subito"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Non è bastato il gol nel finale a evitare la bufera. Alla prima da titolare nel Mondiale per club Vlahovic sale sul banco degli imputati. Sui social i tifosi della Juventus sono inviperiti col centravanti serbo, il cui futuro resta a un rebus. E a gettare benzina sul fuoco, dopo la manita subita dal Manchester City, ci ha pensato pure Ravanelli, leggenda bianconera.

Nuovo torneo, vecchie abitudini: Vlahovic bocciato

Dopo i due successi contro Al Ain e Wydad Casablanca, per l’ultima gara del Gruppo G col Manchester City – con in palio la vetta del girone – Tudor ha deciso di concedere una chance dal primo minuto a Dusan Vlahovic. Il gol nel finale, quello del 2-5, non è servito a ripulire voto e prestazione per quanto di pregevole fattura: l’ex Fiorentina ha giocato male.

E non solo per le due occasioni sprecate – su tutte, l’assist di Alberto Costa ciccato malamente al centro dell’area di rigore – che avrebbero rimesso in carreggiata la Juventus. Sono i limiti tecnici del 25enne di Belgrado a esasperare i tifosi. Stop sbagliati, imprecisione e quei soliti errori che ne hanno frenato l’ascesa quando, invece, sembrava destinato a una carriera top.

Juventus, la bordata di Ravanelli a Dusan

Chi di gol se ne intende è senza dubbio Fabrizio Ravanelli, leggenda bianconera. Negli studi di Mediaset ‘Penna bianca’ si è soffermato sulla prova di Vlahovic: pur riconoscendo la bellezza del gol realizzato, l’ex attaccante stronca la prova del serbo. “La prestazione è stata insufficiente. Lo vedo sempre nervoso”.

E cita un episodio in particolare che proprio non gli è piaciuto. “Non è mai carino rimproverare un proprio compagno, come ha fatto in un paio di circostanze con Yildiz. Forse ha un po’ troppo ego”. Per Ravanelli, Vlahovic dovrebbe fare l’esatto opposto: “Quando si gioca con calciatori così forti come Yildiz, che è un valore aggiunto, bisogna servirsi delle loro qualità per fare grandi prestazioni”. Dusan ascolterà il consiglio?

Tifosi esasperati: pioggia di critiche sull’attaccante

Al termine del Mondiale per club – agli ottavi sfida da brividi col Real Madrid – sarà deciso il futuro del giocatore, che ha il contratto in scadenza tra un anno. La Juve proverà a piazzarlo a prezzo di saldo soprattutto per liberarsi dell’ingaggio monstre che pesa come un macigno sulle casse del club, mentre Tudor cerca di rilanciarne il valore negli States.

Un tentativo inutile, secondo i tifosi. Che, in seguito alla batosta subita dai Guardiola boys, hanno preso di mura Vlahovic (e non solo). “Sembra il fratello meno bravo di Amauri” scrive Diego su X. “Da vendere subito” rincara Marco. “Incommentabile” twitta Jhonny. “Non lo sopporto più” aggiunge Dario. Insomma, l’umore della piazza non lascia spazio a dubbi: il rapporto con la tifoseria è ormai definitivamente compromesso.