Juventus, Koopmeiners e Vlahovic segnano ma non evitano ko e bufera: quante critiche

I bianconeri subiscono la goleada: finisce 5-2 per la squadra di Guardiola, a segno proprio l'olandese e il serbo maggiormente contestati dai tifosi bianconeri sul web

Pretendere l’aggressività a giugno inoltrato e con 35 gradi centigradi, sarebbe quantomeno ingeneroso: eppure, è quella l’unica arma per affrontare squadre tecnicamente sopraffine come il Manchester City. E se i ritmi restano bassi, la classe viene fuori: risultato, Juventus-City 2-5.

Juve, finale impietoso

Un punteggio impietoso, figlio di una partita in cui gli uomini di Guardiola hanno preso da subito il centro del ring. La Juventus, invece, ha ben presto mollato la presa, una volta subito il 3-1 dopo un errore vistoso in fase difensiva di Koopmeiners. Il turnover logico voluto da Tudor ha messo in mostra i limiti della rosa attuale della Juventus: in particolare, ha deluso tutto il tridente offensivo, non soltanto l’olandese ex Atalanta, che pure aveva siglato il gol dell’1-1 momentaneo su errore di Ederson.

Vlahovic, il gol non basta

Vlahovic ha avuto un buon pallone in avvio, che ha sprecato malamente di destro, dopodichè praticamente nulla fino all’ininfluente gol del 2-5: vero che la Juventus ha attaccato pochissimo, ma i pochi palloni che ha avuto li ha gestiti malissimo. Allo stesso modo ha deluso Nico Gonzalez, che non ha avuto né spunti offensivi né tantomeno ha opposto argini al possesso palla inglese. E che dire di Kostic? Tudor ne aveva detto un gran bene, eppure non è apparso quello ammirato nella prima stagione in bianconero.

La luce di Yildiz

Un po’ di luce si è accesa quando sono entrati i vari Thuram, Cambiaso e Yildiz (autore di un grande assist per Vlahovic), a risultato ormai ampiamente compromesso: la riprova che le seconde linee della Juventus sono tutt’altro che al livello delle prime, e la società dovrà intervenire pesantemente sul mercato per regalare al tecnico croato una rosa all’altezza di cotal nome. Perché Alberto Costa non appare pronto a certi palcoscenici, lo stesso Savona (che si è anche infortunato) probabilmente non lo sarà mai, di Kelly si è ampiamente detto. E il web bianconero ha mostrato tutta la sua preoccupazione in vista della prossima stagione.

Juve, tifosi inviperiti

Elio non ci sta: “Loro prendono soldi…noi mi vergognavo di questi brocchi e non parlo solo dei giocatori ma soprattutto della dirigenza”. Roberto infierisce: “Un frigorifero con il n9, scarso cari amici bianconeri ci aspettano tempi duri”. E Claudio ha un auspicio: “Obiettivamente speriamo nella sua cessione“. Mentre Pietro aggiunge: “meglio non commentare!”. Mentre Armando allarga il discorso: “Certo che fare giocare insieme nella stessa partita koopmainers, Nico, Vlahovic, Locatelli e Kelly è da masochisti”. Fabio si mostra molto preoccupato: “Una partita è sufficiente per farti dimenticare i 9 gol fatti e tornare con i piedi per terra. C ‘e molto da lavorare e soprattutto da comprare“.

I tifosi mettono tutti sul banco degli accusati

Sergio non concede sconti: “In un calcio fatto di intensità, un bradipo come koopmainers non può giocare mai“. Mentre Patrizia vede nero: “Per il Manchester partita di allenamento..per noi…con Vlahovic, Koop e Nico…la previsione di un’altra annata di me…”. Simon proprio non se ne capacita: “Io non capisco come un giocatore, del calibro di Koopmeiners, può fare una involuzione continua di questo tipo“. E Raffaele manda un messaggio alla dirigenza: “Quanti soldi regalati alla Fiorentina pacchi su pacchi Vlahovic, gonzales, bernadeschi”. E Nicola si chiede: “Pacco regalo Koop, Nico e Kelly al miglior offerente. Invece vendiamo Mangula e Weah???”. E Massimo si chiede: “Vlahovic riuscirà a stoppare un pallone in 90 minuti???”.