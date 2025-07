Juventus: Vlahovic, la decisione del club per il ritiro, per il bomber derby Milan-Inter sullo sfondo

Tra una settimana i bianconeri si ritroveranno alla Continassa: la strategia del club per non incrinare ulteriormente i rapporti col centravanti

Il futuro di Vlahovic tiene sempre banco ai piedi della Mole. Perché è anche dalla sua cessione che passa il mercato in entrata della Juventus. E mentre il club ha preso una decisione in merito alla presenza dell’attaccante al ritiro che scatterà il 24 luglio, all’orizzonte si staglia un clamoroso derby tra Milan e Inter.

Juventus, Vlahovic sarà convocato per il ritiro? La decisione

Dopo l’avventura in chiaroscuro al Mondiale negli Stati Uniti, la Juventus si ritroverà alla Continassa il 24 luglio per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione. Difficile, se non impossibile, che il centravanti di Belgrado, in scadenza di contratto nel 2026 e legato alla Signora da un ricco contratto da 12 milioni l’anno, possa lasciare il capoluogo piemontese nell’arco di una settimana.

Nonostante il braccio di ferro in atto, TuttoSport fa sapere che il club ha già deciso come comportarsi col calciatore. A differenza di quanto successo la scorsa stagione con Chiesa, Vlahovic farà parte del gruppo che si allenerà agli ordini di Tudor. È questa la chiave individuata da Comolli per non creare una frattura definitiva tra le parti nell’ambito di un rapporto già molto, troppo teso.

L’Inter sfida il Milan per Dusan: che derby di mercato

Milano intanto sta alla finestra per il serbo. Lo riferisce La Stampa, secondo cui l’agente dell’ex Fiorentina Darko Ristic sarebbe stato più volte ‘pizzicato’ con i dirigenti dell’Inter. Al centro delle discussioni – in via ufficiale – la cessione di Aleksander Stankovic al Club Brugge, ma le vie del mercato aprono scenari inaspettati come quello che potrebbe portare Vlahovic alla corte di Chivu.

Non siamo così avanti, va specificato. Siamo solo alla fase dei sondaggi. I nerazzurri sarebbero pronti a farsi avanti tra un anno, quando scadrà il contratto del giocatore, oppure subito, ma solo in caso di partenza di Thuram. Ma quest’ultima sembra essere una pista piuttosto remota.

Allegri in pressing, ma c’è un grosso ostacolo

Se l’Inter ci pensa, il Milan insiste. Perché Allegri tornerebbe molto volentieri a lavorare con Dusan dopo l’esperienza condivisa allo Stadium. Non è più un mistero: la Juve è disposta a lasciar partire l’attaccante a prezzo di saldo. Venticinque milioni (con buonuscita da 5 al calciatore), per intenderci.

E se è vero che a Vlahovic la destinazione Milano intriga eccome, è altrettanto vero che per far decollare la trattativa è necessario che rinunci a una consistente fetta del suo ingaggio. Perché il Diavolo non può nemmeno lontanamente avvicinarsi ai 12 milioni percepiti dal 25enne.