Al Hilal-Pachuca, moviola: Inzaghi ok nonostante Di Bello, doppia beffa Milinkovic Savic

La prova dell’arbitro Makkelie a Nashville nella gara del Mondiale per club analizzata ai raggi X, il fischietto olandese ha ammonito due giocatori

Arbitro per vocazione (ha iniziato addirittura a 16 anni, debuttando tra i professionisti nel 2005, 22enne), Danny Makkelie – la scelta per Al Hilal-Pachuca – è nato il 28 gennaio 1983 a Willemstad, la capitale dell’isola caraibica di Curacao, nazione costitutiva dei Paesi Bassi. Di professione è poliziotto e la severità è uno dei suoi marchi di fabbrica: non tollera le proteste troppo accese ed è di manica larga coi cartellini: nel 2014 ne ha dispensati ben 13 in Ado Den Haag-Feyenoord, tutt’ora record assoluto per l’Eredivisie olandese. In Champions League ha debuttato il 21 ottobre 2014 (in Chelsea-Maribor).

Makkelie ha diretto la finale di Europa League 2020 tra Siviglia e Inter (3-2 per gli andalusi) e vanta diversi precedenti anche controversi con i club italiani, basti pensare che alla Juve in Champions una volta annullò per fuorigioco tre gol a Morata. Oggi è un arbitro apprezzato dall’Uefa, nel 2016 però, è finito nell’occhio del ciclone per un calcio di rigore inesistente, che permise all’Ajax di pareggiare contro l’Utrecht allo scadere. Un rigore definito “uno scherzo” dall’ex fischietto van der Ende. Vediamo come se l’è cavata stanotte a Nashville.

I precedenti tra le due squadre

Gli arabi non avevano mai incontrato prima il Pachuca.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Steegstra-De Vries con IV uomo Ndala (Rep. Democratica del Congo) e l’italiano Di Bello all’Avar (il fischietto di Brindisi fece infuriare Inzaghi perché era al Var in Inter-Roma quando non vide la trattenuta in area di Ndicka su Bisseck), l’arbitro ha ammonito due giocatori: Barreto, Dominguez

Al Hilal-Pachuca, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Dopo soli 5′ l’Al Hilal segna con Milinkovic Savic ma la rete viene annullata per un fallo precedente su Alonso Aceves. Primo giallo all’11’ ed è per Barreto reo di un intervento duro su Marcos Leonardo. Al 20′ regolare il gol di Salem Al-Dawsari per il vantaggio della squadra di Inzaghi. Al 44′ ammonito Dominguez per un intervento violento su Salem Al-Dawsari.

All’82’ ancora vicino al gol Milinković-Savić ma nuova beffa per l’ex Lazio che calcia con un pallonetto: Eduardo Gabriel dos Santos salva la palla sulla linea di porta. Al 7′ di recupero Marcos Leonardo fissa il 2-0 definitivo per l’Al Hilal che ora affronterà il City.