Mondiale per club, Inzaghi si lamenta per due rigori negati ma non vince più, il Real vola

Ancora nessuna vittoria per l'ex Inter al Mondiale per Club. L'Al-Hilal fa 0-0 col Salisburgo e deve sperare che il Real non faccia il biscotto

L’Al Hilal di Inzaghi rischia già di essere sbattuta fuori dal Mondiale per club. Altro pari amaro per i sauditi: 0-0 contro il Salisburgo, qualificazione appesa a un filo e ancora nessuna vittoria per il neo tecnico italiano alla guida del club di Riyadh. Inzaghi, furioso per due rigore negati nel corso del match, dovrà ora deve sperare in incastri favorevoli nell’ultima giornata del Gruppo H e che il Real Madrid non faccia il biscotto con gli austriaci.

Mondiale per club: Al-Hilal parte forte, ma non sfonda

Simone Inzaghi conferma l’undici che ha fermato il Real Madrid, con Marcos Leonardo ancora al centro dell’attacco al posto dell’infortunato Mitrovic ma non va oltre lo 0-0. L’approccio iniziale è aggressivo, con Neves a orchestrare la manovra e Milinkovic-Savic in versione incursore. Cancelo costruisce la prima grande occasione, mentre Onisiwo mette paura a Bounou con una conclusione pericolosa.

Nella ripresa ci sono poi due episodi da moviola che scatenano la rabbia di Inzaghi: al 58′ Koulibaly reclama un calcio di rigore e, al 67′, c’è poi un episodio sospetto nell’area del Salisburgo per un possibile tocco di braccio da parte di Melberg.

Mondiale per club, classifica gruppo H: Al-Hilal a rischio

Con questo pareggio, il Salisburgo sale a 4 punti, agganciando il Real Madrid, che affronterà all’ultima giornata. L’Al-Hilal è a quota 2 e affronterà il fanalino di coda Pachuca (0 punti).

Il problema? Anche una vittoria con goleada potrebbe non bastare. Se Real e Salisburgo dovessero pareggiare 2-2, le tre squadre sarebbero a pari punti (5) e anche a pari negli scontri diretti (tutti pareggi). In quel caso conterebbero i gol segnati negli scontri diretti: un criterio che rischia di condannare i sauditi, anche in caso di larga vittoria contro i messicani.

Effetto domino: anche la Juve guarda interessata

La situazione incerta nel gruppo H coinvolge anche la Juventus, che incrocerà una delle qualificate agli ottavi del Mondiale per club. Con il rischio che però Inzaghi e i suoi debbano dire addio al torneo già nella fase a gironi.

Il Real piega il Pachuca in 10: 3-0 con classe e sacrificio

Migliora la situazione, invece, per i Blancos. Tris del Real Madrid nonostante l’espulsione lampo di Asencio. I blancos dominano il Pachuca grazie a Bellingham, Guler e Valverde. Primo successo nel torneo per Xabi Alonso ma l’inizio è complicato per i madridisti: al 7’, Raul Asencio si fa espellere per una trattenuta ingenua su Rondon. Il Real, in 10 uomini, soffre ma trova la scintilla grazie a Jude Bellingham: al 35’ insacca su assist basso di Fran Garcia.

Otto minuti dopo arriva il raddoppio, con un’azione corale costruita da Vinicius e rifinita da Gonzalo Garcia, che serve Arda Guler per il 2-0.

