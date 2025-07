Passaro da 10 a Gstaad, Rinderknech crolla in due set: Pellegrino ribalta Faria a Bastad e trova Griekspoor

Continua la corsa di Passaro a Gstaad e Pellegrino a Bastad, dove dopo aver superato le qualificazioni i due azzurri si sono spinti agli ottavi di finale

Anche senza Jannik Sinner che si sta godendo una meritata pausa dopo il successo a Wimbledon, il tennis italiano continua a regalare gioie agli appassionati, con Francesco Passaro e Andrea Pellegrino che dopo aver superato le qualificazioni rispettivamente a Gstaad e Bastad hanno vinto il primo turno, spingendosi fino agli ottavi, con il perugino che ha una ghiotta chance di conquistare i suoi primi quarti di finale a livello ATP.

Passaro da 10 contro Rinderknech

Reduce da una buona stagione sull’erba che l’ha visto battere anche il n°3 ATP Alexander Zverev a Wimbledon, il n°64 Arthur Rinderknech partiva con i favori del pronostico a Gstaad contro il n°131 Francesco Passaro. Pronostico che però l’azzurro ha nettamente ribaltato con una prestazione eccellente, come raccontano i ben 22 vincenti realizzati a fronte di soli 6 gratuiti (15 e 15 invece per il francese) che gli hanno permesso di prevalere per 6-1 7-5 in meno di un’ora e un quarto nella quale ha affrontato un unico momento di difficoltà metà del secondo set, quando ha dovuto annullare due palle break nel sesto game. Una prestazione sublime di Passaro, da 10, così come le sue vittorie nel circuito maggiore dopo il successo su Rinderknech.

Occasione per i quarti a Gstaad

Una vittoria che essendo arrivata contro la testa di serie n°8 spalanca anche le porte a Passaro verso i quarti di finale dell’ATP 250 di Gstaad. Agli ottavi di finale l’azzurro sfiderà infatti il vincente della sfida tra la wild card svizzera Jérome Kym e il qualificato Calvin Hémery, avversari certamente alla portata di Francesco.

Pellegrino ribalta Faria e segue le orme di Darderi

Buone notizie per il tennis italiano arrivano anche dalla Svezia, con Andrea Pellegrino che dopo aver superato i due turni di qualificazione ha vinto all’esordio all’ATP 250 di Bastad ribaltando Jaime Faria con il risultato di 2-6 6-3 6-3. Una bella vittoria per l’azzurro, che virtualmente ha già guadagnato 13 posizioni in classifica salendo alla 126esima (che rappresenterebbe un nuovo best ranking per lui) e che ha così raggiunto il connazionale Luciano Darderi agli ottavi di finale, dove però dovrà vedersela contro la testa di serie n°2 Tallon Griekspoor.