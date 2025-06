Inter, Inzaghi torna demone con l'Al Hilal: impresa Real. E scatta il confronto con Chivu: la sentenza del web

L'Al Hilal di Simone Inzaghi impone l'1-1 al Real Madrid al debutto nel Mondiale per Club: tifosi nerazzurri scatenati sui social, che cosa è successo

Dopo i veleni che hanno caratterizzato le ultime ore, Simone Inzaghi lascia parlare il campo. Da sogno (e brividi) il debutto del tecnico emiliano alla guida dell’Al Hilal: col Real Madrid finisce 1-1 grazie al rigore parato da Bounou al 90′ e tra i tifosi dell’Inter c’è già chi lo rimpiange. Sul web scoppia la bufera tra chi lo attacca e chi fa scattare il confronto con Chivu, che alla prima in nerazzurro al Mondiale per Club ha ottenuto sì lo stesso risultato, ma contro il modesto Monterrey.

Al Hilal già pazzo di Inzaghi: fermato il Real Madrid

L’avventura di Inzaghi con il club di Riad inizia col botto. Già, all’esordio nel Gruppo H del Mondiale per Club l’Al Hilal non solo ferma il Real Madrid di Xabi Alonso sull’1-1, ma va anche vicinissimo a vincere la partita. In pochi giorni di lavoro e nonostante i tanti no illustri incassati sul mercato – da Theo Hernandez a Osimhen – la mano di Simone si è vista eccome, soprattutto nel primo tempo.

Nel 3-5-2 degli uomini in blu è racchiuso il credo dell’ex Lazio: squadra compatta, attenzione massima in difesa e ripartenze veloci, con Al-Dawsari e Marcos Leonardo che hanno sfiorato il clamoroso 2-1, prima del rigore parato da Bounou a Valverde al 90′. Insomma, tutt’altra squadra rispetto all’Inter della parte finale della stagione che ha visto sfumare Coppa Italia, scudetto e Champions in rapida successione. Con l’umiliazione della manita subita dal Paris Saint-Germain.

Simone non perde il vizio: la reazione al pareggio

In Italia l’ex Inter è finito più volte nel mirino delle critiche per il suo vizio di oltrepassare l’area tecnica. Beh, anche negli Stati Uniti Inzaghi è stato più volte pizzicato dalle telecamere quasi all’altezza della linea laterale. Nulla di nuovo. L’allenatore piacentino ha vissuto la partita con la solita partecipazione trattenendo però l’esultanza al momento del penalty dell’1-1 realizzato da Ruben Neves, che ha spiazzato Courtois.

Contrariato, invece, per l’ingenuità di Al Qahtani che ha regalato un rigore ai blancos allo scadere, poi sciupato da Valverde. Buona, ottima la prima: l’impresa col Real vale un punto d’oro. Ora il Salisburgo, poi Pachuca: l’Al Hilal e Inzaghi hanno nel mirino la fase a eliminazione diretta.

Inzaghi è già un rimpianto? Il confronto con Chivu

Come Chivu, anche Inzaghi è approdato in Arabia Saudita (ufficialmente) solo da pochi giorni. Eppure l’Al Hilal, che ha tenuto testa al Real Madrid proponendo un gran calcio, sembra già una squadra a sua immagine e somiglianza. Il contrario dell’Inter sulle gambe e senza idee vista col Monterrey, squadra neppure lontanamente paragonabile ai blancos. E sul web scatta il confronto tra i due allenatori.

“L’Al Hilal palleggia in faccia al Real Madrid e sul finale del primo tempo sfiora il vantaggio. Il demone Inzaghi sorprendente” scrive un tifoso nerazzurro su X. “Ma i geni degli #inzaghiout hanno visto Inter-Monterrey e come Inzaghi ha palleggiato in faccia al Real nel primo tempo?” domanda Marco. “Ottima impressione della squadra di Inzaghi che ha in organico campioni già conosciuti come Koulibaly, Cancelo, Neves e Milinkovic Savic. Probabilmente il Real è molto più stanco, ma l’ Al Hilal mi è piaciuto a prescindere” twitta Internazionale. “Posso far finta di star bene, ma mi manchi” aggiunge un altro utente.

Sul web scoppia la bufera: ecco perché

Però c’è anche chi si domanda perché la sua ultima Inter, quella stritolata a Monaco da Baviera dal Psg, non abbiamo dimostrato la stesso carattere. “Ora è lecito domandarsi perché Inzaghi non abbia preparato la finale di Champions: doveva preparare il Mondiale con gli arabi. Dalla partita dominata stasera pare evidentissimo” critica ‘Pino nostro interista’.

“Chissà se il mister ricorderà la figuraccia fatta in Champions” sottolinea Marco su Facebook. “Ci ha fatto perdere 2 scudetti per non parlare delle coppe, non merita nessuna importanza” rincara Natalino. “Chivu già bersagliato dopo due settimane per un pareggio e Inzaghi pieno di elogi. Ma siete seri?”chiosa Salvo.