Inzaghi e l'addio all'Inter: "Critiche? Se è il prezzo da pagare dopo 4 anni, felice di farlo"

L'allenatore dell'Al Hilal ha fatto chiarezza in conferenza stampa sul suo addio all'Inter, ha presentato la sfida con il Real Madrid e ha spiegato perché ha detto sì ai sauditi

L’Inter nelle scorse ore non è andata oltre il pareggio contro il Monterrey all’esordio al Mondiale per Club, nel primo match senza Simone Inzaghi alla guida. Il tecnico italiano invece siederà in panchina, o meglio navigherà a bordocampo, stasera 18 giugno contro il Real Madrid. Sarà la sua prima volta come allenatore dell’Al Hilal e si metterà alla prova in un match subito complicato. In conferenza stampa, il tecnico italiano ha presentato la sfida e ha spiegato i motivi che lo hanno portato ad accettare la proposta saudita, rispondendo anche alle critiche per come è avvenuto l’addio all’Inter.

Inzaghi e la scelta dell’Al Hilal

“L’anno scorso, Jorge Jesus era l’allenatore dell’Al Hilal, e la squadra aveva giocatori eccellenti. Io ho accettato la sfida e sono uscito dalla mia zona di comfort dopo diversi anni all’Inter. Voglio cambiare il mio modo di pensare, il mio stile di gioco e provare cose nuove. Non c’era nessun’altra squadra che avrei voluto allenare oltre questa“ – ha spiegato Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Real Madrid.

Poi ha aggiunto: “La nostra ambizione è quella di essere uno dei migliori club. Abbiamo passione e fiducia in noi stessi. Giocheremo contro il Real e sappiamo che sarà un match difficilissimo, ma siamo pronti per la sfida. Ho guardato molte partite del Mondiale per Club e le squadre qui giocano ferocemente, noi abbiamo passione e fiducia e ci impegneremo a dare il massimo”.

L’accordo con l’Al Hilal prima della finale di Champions

L’amministratore delegato del club saudita, Esteve Calzada, ha fatto chiarezza sulla trattativa che ha portato all’accordo con Simone Inzaghi: “Tutto era stato definito in anticipo, ma il contratto non è stato siglato prima della finale solo perché Inzaghi, per correttezza, ci ha chiesto di attendere“. Ed è proprio questo che non è piaciuto ai tifosi nerazzurri, che avrebbero voluto una dedizione totale soltanto alla sfida contro il PSG, evitando anche semplici dialoghi con altri club.

L’addio all’Inter e la risposta

Inzaghi nel corso della conferenza stampa in vista della sfida contro il Real Madrid è tornato anche sul suo addio all’Inter: “Critiche? Se è il prezzo da pagare per quattro anni all’Inter, sono felice di farlo. Ho ricevuto molto più di quanto ho dato: dai tifosi, dai dirigenti, dai giocatori. So che mi mancherà tutto, anche le critiche più ingiuste. Ma ho dato tutto e credo che, per il bene dell’Inter, separarsi fosse la scelta giusta, anche se dolorosa per tutti“.