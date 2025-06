Pagelle Real Madrid-Al Hilal 1-1: Bounou e Neves eroi di Inzaghi. Esordio difficile per Huijsen, male Asencio

Le pagelle della partita dei gironi del Mondiale per Club tra il Real Madrid e l'Al Hilal di Inzaghi, all'esordio con i sauditi: Bounou salva il debutto dell'italiano

L’esperienza di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Al Hilal difficilmente poteva iniziare meglio, forse solo con un pizzico in più di cinismo. Ma il club saudita comincia il suo cammino nel Mondiale per Club con un pareggio contro il Real Madrid, guidato dall’altro esordiente di giornata Xabi Alonso. Tra i due, ne esce sicuramente meglio l’italiano che ha mostrato un ottimo calcio nonostante la disparità di livello, specialmente nel primo tempo, dove sono arrivati di due gol della partita. Ruben Neves su rigore risponde al gol iniziale di Gonzalo Garcia. Bounou nel finale diventa l’eroe dei sauditi parando il rigore calciato da Valverde. Un punto a testa nella prima partita del girone H.

Al Hilal, l’impronta di Inzaghi c’è e si vede

L’impronta di Simone Inzaghi, che ha ricevuto la risposta stizzita di Marotta, sull’Al Hilal c’è e si vede: i sauditi giocano con il baricentro alto e cambiano la disposizione della difesa a seconda delle situazioni, adattandosi bene anche alla sistemazione a tre, tanto cara all’italiano. Nel primo tempo mette in seria difficoltà il Real Madrid che non riesce a creare grandi pericoli. I sauditi passano in vantaggio, ma il gol di Renan Lodi viene annullato per il fuorigioco del brasiliano. Nel momento migliore della squadra di Inzaghi, passa avanti il Real con il gol del canterano Gonzalo Garcia. Ma pochi minuti dopo, una grande ingenuità di Raul Asencio regala un rigore all’Al Hilal, trasformato da Ruben Neves.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bounou eroe dell’Al Hilal. Real, c’è tanto da rivedere

Nel secondo tempo cresce il Real Madrid mettendo pressione agli avversari, ma è troppo frettoloso nell’ultima trequarti campo. Inizia bene la ripresa con la traversa di Guler e il miracolo di Bounou sul colpo di testa di Gonzalo Garcia. Tiene di più il pallone, ma proseguono le disattenzioni in difesa che rischiano di regalare in più di un’occasione il vantaggio all’Al Hilal, che però non sfrutta i regali. Nel finale arriva l’ingenuità di Al-Qahtani che per difendere il pallone in area allarga troppo il braccio e colpisce Fran Garcia in faccia. Penalty assegnato dopo il check del Var: sul dischetto si presenta Valverde che si fa ipnotizzare da Bounou che salva l’Al Hilal.

Top e flop Real Madrid

Tchouameni 6: La difesa formata dal nuovo arrivato Huijsen e dal canterano Asencio è spesso troppo imprecisa, qui interviene il francese che più di una volta ha salvato i Blancos dalle ripartenza veloci dell’Al Hilal.

Asencio 4,5: Ingenuità gigantesca nel rigore concesso ai sauditi. Perde il pallone in maniera troppo superficiale, se lo fa sfilare da Marcos Leonardo e poi lo atterra. Deve trovare l’intesa con Huijsen, suo rivale per la maglia da titolare quando tornerà Rudiger.

Huijsen 5: Era l’esordio assoluto con la maglia del Real Madrid, tutt’altro che una partita banale. Ma l’ex Juve e Roma dimostra troppa superficialità. Anche il posizionamento è da rivedere, nel secondo tempo rischia di regalare un gol a Marcos Leonardo addormentandosi in area.

Gonzalo Garcia 5: Il gol viene fuori da una carambola fortunata, si calcia addosso e Bounou viene ingannato. Rete che arriva dopo aver sprecato una grande occasione su assist di Vinicius. Il canterano non può ancora guidare l’attacco del Real Madrid.

Top e flop Al-Hilal

Salem Al-Dawsari 6,5: Viene cercato in ogni offensiva dei suoi compagni. È il faro offensivo della squadra con tecnica e leadership. Sfiora l’eurogol con un tiro a giro nel secondo tempo.

Milinkovic-Savic 7: Non è cambiato di una virgola, è rimasto quel centrocampista dominante che ha incantato alla Lazio. Fondamentale in entrambe le fasi, quando ha il pallone dà sempre l’impressione di essere pericoloso.

Bounou 7,5: È lui il vero eroe della serata. All’inizio della ripresa blocca le speranza del Real con una parata super su Gonzalo Garcia. In pieno recupero, ipnotizza Valverde e salva l’esordio di Inzaghi.

Tambakti 5: Il compagni di reparto di Koulibaly è tutt’altro che preciso. Troppo spesso lascia libero Gonzalo Garcia, nonostante l’attaccante dei Blancos faccia poco per smarcarsi. Nella prima frazione rischia di regalargli il pallone del vantaggio.