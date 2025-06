Inter: Marotta replica stizzito a Inzaghi e all’Al-Hilal, poi svela la strategia sul mercato

Il presidente risponde alle dichiarazioni del tecnico e a quelle dell’a.d. del club saudita. E la campagna acquisti non si ferma

Beppe Marotta chiude definitivamente il capitolo di Simone Inzaghi all’Inter con una risposta stizzita alle ultime dichiarazioni dell’ex allenatore nerazzurro e anche a quelle dell’a.d. dell’Al-Hilal Esteve Calzada. Poi ricorda che il calciomercato dell’Inter è appena iniziato.

Marotta replica a Inzaghi e all’a.d. dell’Al-Hilal

Beppe Marotta non deve aver gradito le parole di Simone Inzaghi e soprattutto di Esteve Calzada, a.d. dell’Al-Hilal che ha rivelato come la trattativa con l’ormai ex tecnico dell’Inter fosse avviata da mesi e che anche il club nerazzurro fosse a conoscenza dell’affare ormai vicino alla chiusura.

Un’eventualità che, se fosse confermata, rappresenterebbe un capo d’accusa pesante contro lo stesso Marotta, in grande difficoltà dopo l’addio di Inzaghi nel trovare un nuovo allenatore per l’Inter: prima di Cristian Chivu, i nerazzurri hanno infatti incassato i no di Cesc Fabregas e Patrick Vieira.

Le parole di Marotta

Dagli Stati Uniti, invece, Inzaghi ha spiegato come separarsi dall’Inter fosse la scelta “giusta anche se dolorosa”. Interrogato sulle parole di Calzada e su quelle di Inzaghi, Marotta ha risposto con tono stizzito. “Ci sono dichiarazioni che si susseguono e poi ci sono smentite”, la prima reazione del presidente dell’Inter. “Noi abbiamo preso atto della scelta dell’allenatore – aggiunge poi, senza far riferimento al quando – ma oramai fa tutto parte del passato, non entriamo in analisi approfondite”.

La rivelazione sul mercato dell’Inter

Marotta di fatto sorvola sulla vicenda, per poi focalizzarsi sul presente – il Mondiale per club, iniziato col pareggio per 1-1 col Monterrey a Pasadena – e il futuro, con una stagione che si annuncia di profondo rinnovamento per l’Inter. A proposito, Marotta spiega che dopo Petar Sucic e Luis Henrique, i due acquisti conclusi nella finestra di giugno, il mercato nerazzurro non è certo finito.

“Da tre mesi io, Ausilio e Baccin lavoriamo per individuare i profili che possono fare al caso nostro – le parole di Marotta -. Alcune operazioni le abbiamo già condotte e altre le andremo a chiudere nel prossimo mese, a luglio. Ma soprattutto c’è da sottolineare la volontà nostra e della proprietà di mantenere lo zoccolo duro della squadra”.