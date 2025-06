MotoGP Olanda: Marc Marquez si laurea ad Assen, capolavoro Bezzecchi secondo, Bagnaia a podio. Frattura Alex

Il racconto in diretta del GP d'Olanda, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito di Assen. Sono previsti 26 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 29 giugno 2025

Sempre e solo Marc Marquez. Cambiano gli avversari ma alla fine vince sempre lui. Il cannibale. Ennesimo trionfo per lo spagnolo che vince il Gran Premio di Olanda di MotoGP. Ad Assen altra doppietta dopo la Sprint di ieri. Una volta passato Bagnaia, Marc si è messo in testa e non ha concesso niente agli avversari. A cominciare da un grandissimo Marco Bezzecchi che porta l’Aprilia al secondo posto. Terzo a podio Pecco.

Mentre da registrare la brutta caduta di Alex Marquez dopo un contatto con Acosta, finito quarto. Per lo spagnolo secondo nel Mondiale sospetta frattura scomposta e addio ai sogni iridati. Ai piedi del podio, due Ktm, come detto, Acosta quarto, poi Vinales e le due VR46 di Di Giannantonio e Morbidelli. Nono Bastianini con l’altra Ktm, solo 10° il poleman Quartararo.

GP OLANDA ASSEN – Bagnaia parte a razzo e brucia Quartararo. Si porta dietro Marc Marquez scattato bene dalla quarta piazza e subito in lotta col fratello. El Diablo si tocca con Diggia, entrambi perdono qualche posizione.

Marc si libera subito e facile del fratello. La stessa cosa fa Bezzecchi che porta la sua Aprilia al 3° posto. C’è anche Acosta che si invita al banchetto, supera Alex nel quintetto di testa. Ma il bello deve ancora venire. Al 5° giro Marc attacca e passa in frenata Pecco. Alle loro spalle Alex e Acosta si toccano, la Ducati Gresini ha la peggio e finisce per terra.

Bagnaia prova per un paio di giri a rispondere a Marquez, non ci riesce e come spesso capita, anche al Mugello, crolla. Lo passano un gran Bezzecchi e Acosta. Ma Pecco non demorde, fa respirare la gomma e poi torna sotto, ripassa Acosta e si mette all’inseguimento sui battistrada.

Il tutto mentre Morbidelli e Diggia danno vita ad una lotta fratricida interna al Team VR46 che però costa un long lap penalty al Morbido per taglio della chicane. Non succede nulla fino alla fine, Bezzecchi si avvicina ma non tanto da poter anche solo pensare di passare il cannibale Marc Marquez. Idem per Pecco con Bez.