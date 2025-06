Bonny all'Inter, la frenata e il nuovo sprint verso la chiusura: la verità su Stoccarda e Mondiale per Club

L’Inter è pronta ad accogliere Ange-Yoan Bonny dal Parma: visite mediche imminenti, accordo chiuso a 24 milioni. I dettagli: dal ruolo di Chivu ai piani futuri.

L’Inter tira un sospiro di sollievo. Nella serata di ieri sembrava che l’affare col Parma potesse sfumare, poi il dietrofront: Ange-Yoan Bonny è ormai a un passo dall’essere ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro. L’accordo con il club emiliano è praticamente definito: restano solo da sistemare gli ultimi dettagli relativi ai bonus e alle modalità di pagamento. Niente che però possa compromettere la trattativa. Nemmeno i tentativi di inserimento da parte di altri club – come lo Stoccarda, che ha sondato il terreno in seguito alla cessione di Woltemade al Bayern – sono riusciti a scalfire l’intesa tra le parti. L’Inter, intanto, cerca di capire se chiamare il francese anche al Mondiale per club.

Bonny pronto a volare a Milano: visite e firma

Dopo Sucic e Luis Henrique i nerazzurri avranno anche il terzo rinforzo sul mercato. L’intesa totale con il Parma è stata raggiunta e si attende solo la fumata bianca, che dovrebbe arrivare entro il fine settimana. Il costo complessivo dell’operazione sarà di 24 milioni di euro.

Il primo step sarà l’arrivo a Milano, previsto tra lunedì e martedì, quando Bonny svolgerà le visite mediche. Subito dopo, ci sarà la firma sul contratto che lo legherà all’Inter fino al 2030.

Un passaggio importante sarà anche l’incontro con Cristian Chivu, l’allenatore che ha avuto un ruolo chiave nella sua crescita al Parma e che ora potrebbe gestirlo anche nel breve periodo in maglia nerazzurra.

Bonny al Mondiale? Ecco da cosa dipende

In caso di qualificazione dell’Inter ai Quarti di finale del Mondiale per club (qualora batta il Fluminense), Bonny potrebbe essere convocato immediatamente per raggiungere la squadra, che si sposterà da Charlotte a Orlando. La decisione sarà nelle mani di Chivu, che dovrà valutare la situazione anche in base allo stato di forma del reparto offensivo.

Con il ritorno a pieno regime di Thuram e l’esplosione di Pio Esposito, la concorrenza è alta. Tuttavia, il regolamento consente l’inserimento di giocatori in rosa fino al 3 luglio, lasciando aperta la porta all’eventuale chiamata per Bonny.

Allenamenti a Ibiza, ma niente vacanza

Nonostante si trovi a Ibiza, Bonny non si sta concedendo una vacanza completa. L’attaccante francese si allena quotidianamente con un preparatore atletico personale, Alex Frustaci, per mantenere una condizione ottimale. Sedute di forza, lavoro sull’esplosività: tutto per farsi trovare pronto nel caso di chiamata da parte dell’Inter.

Chivu, una garanzia per Bonny: fiducia totale

Il legame con Chivu è uno degli elementi che ha spinto Bonny a scegliere l’Inter, nonostante l’interesse di altri club, incluso il Napoli. Su 13 panchine al Parma, l’allenatore rumeno ha sempre dato fiducia al francese, schierandolo 12 volte da titolare. Un rapporto che ora si rinnova in nerazzurro.

Il giocatore – assistito da Federico Pastorello, lo stesso agente che ha curato il passaggio di Simone Inzaghi all’Al Hilal – fin da subito ha espresso la sua preferenza per l’Inter.