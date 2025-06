Juventus e Weah, volano gli stracci: Timo rifiuta il Nottingham, l’agente spara a zero

I bianconeri hanno raggiunto l’accordo per vendere l’americano al Forest insieme a Mbangula, ma la destinazione non è gradita e il procuratore va allo scontro

Timothy Weah non ha alcuna intenzione di lasciare la Juventus e soprattutto di farlo per il Nottingham Forest: l’agente del giocatore lo dice chiaro e tondo e attacca il club bianconero. Per Damien Comolli sarà complicato portare a termine la trattativa con gli inglesi.

Juventus, l’accordo col Nottingham Forest per Weah

L’accordo tra la Juventus e il Nottingham Forest è ormai definito: i bianconeri sono pronti a cedere i cartellini di Timothy Weah e Samuel Mbangula per 25 milioni di euro al blasonato club britannico, ben felice di accogliere in Premier League due calciatori ancora giovani e dal grande potenziale. Peccato, però, che Weah e Mbangula non abbiano alcuna intenzione di lasciare la Juventus, soprattutto per il Forest.

Weah e Mbangula in tribuna col City

Entrambi sono finiti in tribuna nella gara del Mondiale per club persa dalla Juventus contro il Manchester City, una scelta di Igor Tudor che rappresenta però anche un chiaro segnale da parte della società bianconera ai due giocatori. Segnale che l’agente di Weah Badou Sambague ha ovviamente recepito e che non ha gradito affatto. Intervistato dal portale ufficiale della nazionale a stelle e strisce, di cui Weah fa parte, il procuratore si è scagliato in un durissimo attacco nei confronti della Juventus.

L’attacco dell’agente di Weah alla Juve

”È una vergogna!”, ha dichiarato Sambague. “Weah è un giocatore fantastico e un compagno di squadra fantastico: vedere gente comportarsi così per soldi ed egoismo mi ha deluso molto”, ha poi aggiunto senza nominare la Juventus, ma ovviamente riferendosi al club che vorrebbe liberarsi del suo assistito.

La minaccia di Sambague

Ma a preoccupare ancora di più la Juventus dovrebbero essere le successive parole di Sambague che, di fatto, ha annunciato che farà di tutto per far fallire la trattativa con il Nottingham Forest. “Finché non sarò qui, nessuno spingerà uno dei miei giocatori ad andare giocare a destra o a sinistra come una marionetta – le parole dell’agente di Weah -. Sono contento che Tim abbia un’ottima preparazione e una personalità tale da rimanere concentrato sulle partite”.

Tocca ora al d.g. della Juve Damian Comolli rimediare a questa frattura, ma trovare una soluzione che non sarà facile: Weah ha un contratto fino al 2028.